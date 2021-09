Les actifs cryptographiques ne sont absolument pas des devises, selon la présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde

La présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, trace une ligne dure entre les actifs cryptographiques et les devises traditionnelles.

Dans une nouvelle interview sur l’émission de David Rubenstein, Lagarde explique pourquoi elle pense que le mot “crypto-monnaie” est un abus de langage.

« Les cryptos ne sont pas des devises – point final. Les cryptos sont des actifs hautement spéculatifs qui revendiquent leur renommée en tant que monnaie, mais ils ne le sont pas.

Je pense qu’il faut faire la distinction entre les cryptos qui sont hautement spéculatives, suspectes occasionnellement, et à haute intensité en termes de consommation d’énergie. Des actifs, mais pas une monnaie.

L’impact environnemental réel de Bitcoin est un sujet très débattu, avec un récent rapport du Bitcoin Mining Council (BMC) indiquant qu’au deuxième trimestre 2021, l’utilisation d’énergie durable pour l’exploitation minière de Bitcoin a dépassé la barre des 50%.

« Le mix électrique durable de l’industrie minière mondiale a atteint environ 56 %, ce qui en fait l’une des industries les plus durables au monde. »

De plus, de nombreux altcoins sont économes en énergie, bien que leur niveau de décentralisation varie. TRG Datacenters a compilé une liste de ce qu’il considère comme les actifs cryptographiques les plus respectueux de l’environnement, avec IOTA, XRP et Chia en tête.

En ce qui concerne les activités suspectes dans la cryptographie, dans son dernier aperçu sur l’utilisation réelle de la cryptographie parmi les mauvais acteurs, la société d’analyse de blockchain Chainalysis constate que la criminalité liée à la cryptographie est tombée à 0,34% du volume total des transactions en 2020, contre 2,1 % en 2019.

Malgré les critiques de Lagarde à l’égard de l’ensemble de l’espace cryptographique, elle reconnaît que la montée des pièces stables et la demande des consommateurs incitent les banques centrales à entrer officiellement dans l’espace des actifs numériques.

«Vous avez ces pièces stables qui commencent à proliférer… qui sont un animal différent et doivent être réglementés, où il y a une surveillance qui correspond à l’activité qu’ils mènent réellement.

Et dans tout cela, vous avez les banques centrales qui sont incitées par les demandes des clients à faire quelque chose qui rendra la banque centrale et les monnaies des banques centrales adaptées au siècle dans lequel nous vivons. C’est pourquoi nous regardons maintenant tous les CBDC, monnaies numériques de la banque centrale.

Pour qu’au lieu d’avoir des billets et de l’argent liquide dans nos poches ou dans nos portefeuilles, nous puissions avoir exactement la même chose mais sous forme numérique. Nous voulons que les clients aient leur préférence. S’ils veulent toujours garder ces billets et ces espèces, très bien.

En février, Lagarde a également indiqué qu’une version numérique de l’euro allait arriver.

Image en vedette : Shutterstock/Open Studio