Les actifs des FNB cryptographiques triplent en seulement six mois, Cathie Wood’s Ark va commencer à investir dans les FNB Bitcoin canadiens

AnTy13 septembre 2021

Ark Investment Management du taureau Bitcoin Cathie Wood permet à l’un de ses fonds d’investir dans des FNB Bitcoin canadiens.

Pour cela, la société a modifié le prospectus de son ETF Internet de nouvelle génération ARK (ARKW) de 5,7 milliards de dollars.

Cette modification a été apportée dans un dépôt de vendredi tardif qui indiquait qu’il pouvait investir dans « d’autres véhicules d’investissement en commun qui investissent dans le bitcoin (CRYPTO : BTC), tels que les fonds négociés en bourse qui sont domiciliés et cotés pour le commerce au Canada (Canadian Bitcoin ETF).

Une décision similaire a été prise par l’ETF Amplify Transformational Data Sharing (BLOK) de 1,3 milliard de dollars, un produit axé sur la blockchain qui montrait une petite participation dans trois ETF Bitcoin canadiens.

La politique de la SEC provoque une fuite des capitaux des États-Unis vers le Canada. https://t.co/b9lExbuBZ6 – Jake Chervinsky (@jchervinsky) 10 septembre 2021

L’investissement dans Ark n’est pas nouveau dans l’exposition au Bitcoin, car ARKW a 5,5% de son fonds investi dans le Grayscale Bitcoin Trust, le deuxième plus grand avoir du fonds.

Ark Invest détient plus de 8,5 millions d’actions de GBTC, qui se négocient actuellement avec une décote de 14,58%.

Fait intéressant, les actions de ce véhicule de 30 milliards de dollars se négocient à rabais depuis le lancement du premier ETF Bitcoin canadien, Purpose Bitcoin ETF (BTCC), en février. GBTC vise maintenant à convertir sa fiducie à capital fixe en un ETF et a procédé à de nombreuses embauches pour celle-ci.

Le marché américain des ETF est de 6 800 milliards de dollars, dont plus de 90 % sont contrôlés par BlackRock, State Street, Vanguard, Charles Schwab, Fidelity Investments, Invesco, et les investisseurs et les émetteurs attendent avec impatience l’approbation d’un ETF de crypto-monnaie dans lequel investir.

Mais la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis n’a pas encore approuvé un seul ETF Bitcoin, bien que la première demande de ce type ait été déposée par les jumeaux Winklevoss en 2013. Ark elle-même a déposé une demande d’ETF Bitcoin en s’associant à la société suisse 21Shares AG.

Le président de la SEC, Gary Gensler, a récemment signalé son ouverture à un ETF adossé à des contrats à terme.

Le Canada, quant à lui, a approuvé et inscrit plusieurs FNB pour Bitcoin et Ether à la Bourse de Toronto (TSX).

Le total des actifs des ETF de crypto-monnaie dans le monde a en fait triplé pour atteindre 9 milliards de dollars en juin, contre 3 milliards de dollars à la fin de l’année dernière, selon les données d’ETFGI, un cabinet de conseil. Les sommes engagées dans les ETF à effet de levier et inversés, qui amplifient les gains, ont quant à elles atteint un record de 109 milliards de dollars contre 79 milliards de dollars fin 2019.

