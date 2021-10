Les actifs du premier ETF Bitcoin américain dépassent le milliard en seulement deux jours

Les analystes de JPMorgan disent que ce n’est pas l’ETF basé sur les contrats à terme qui détermine les prix du Bitcoin, mais son récit comme une « meilleure couverture contre l’inflation que l’or ».

Le premier fonds négocié en bourse (ETF) Bitcoin aux États-Unis a fait ses débuts en tant que deuxième fonds le plus négocié jamais enregistré.

Avec un chiffre d’affaires de près d’un milliard de dollars, les débuts de ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) n’étaient derrière que le fonds carbone BlackRock, ce dernier se classant plus haut en raison des investissements de pré-amorçage.

Le deuxième jour, la demande refoulée pour l’ETF Bitcoin a porté les actifs détenus dans le véhicule d’investissement à plus d’un milliard de dollars.

BITO a clôturé mercredi avec 1,1 milliard de dollars sous gestion après que le volume ait dépassé 1,2 milliard de dollars – la barre du milliard de dollars la plus rapide jamais atteinte par un ETF.

Cette performance hors du commun s’est également reflétée dans le prix du Bitcoin, qui a atteint un nouveau record historique à 67 000 $ hier. Au moment de la rédaction, l’actif de 1,22 billion de dollars oscille autour de 65 000 $.

« C’est un moment de validation », a déclaré Jesse Proudman, cofondateur et PDG de la société de conseil en cryptographie Makara.

« Il ne s’agit plus de savoir si cette classe d’actifs continue d’exister – je pense que c’est une marque vraiment significative dans l’histoire de la classe d’actifs numériques au sens large. »

4/ L’ETF de ProShares s’est ouvert à une demande massive, provoquant une hausse anormale de la base annualisée. Cependant, comme vous pouvez le voir, ces rendements étaient trop juteux pour être baissés et la base est rapidement revenue à des niveaux normaux. pic.twitter.com/LkEj6HDjgV – Delphi Digital (@Delphi_Digital) 21 octobre 2021

Selon les stratèges de JPMorgan, ce sont les problèmes d’inflation au lieu du premier ETF Bitcoin américain qui poussent la crypto-monnaie à des niveaux record. Nikolaos Panigirtzoglo de JPMorgan a écrit,

« En soi, le lancement de BITO est peu susceptible de déclencher une nouvelle phase d’entrée de capitaux beaucoup plus frais dans Bitcoin. » « Au lieu de cela, nous pensons que la perception de Bitcoin comme une meilleure couverture contre l’inflation que l’or est la principale raison de la reprise actuelle, déclenchant un passage des ETF d’or aux fonds Bitcoin depuis septembre. »

Les analystes de JPMorgan doutent que l’ETF apporte de l’argent frais en raison d’une « multitude » d’options liées au Bitcoin déjà disponibles.

« La montée en puissance des contrats à terme CME OI (+90% en octobre) combinée aux volumes massifs de BITO me dit qu’ils ont tort. Impossible d’être sûr à 100%, et il y a rarement un seul conducteur au volant. Quoi qu’il en soit, haussier », a commenté le trader et économiste Alex Kruger.

Ce n’est pas seulement le pic d’intérêt ouvert CME, mais aussi son intérêt ouvert par rapport à l’intérêt ouvert sur d’autres marchés à terme de bitcoin, par exemple binance, deribit, etc.https://t.co/7evLc2tpYB – Alex Krüger (@krugermacro) 21 octobre 2021

Cependant, ce n’est que le début, car les ETF à terme Bitcoin de VanEck et Valkyrie arrivent également sur le marché ce mois-ci.

Valkyrie a obtenu l’approbation de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et commencera à négocier vendredi. Il sera négocié sur le Nasdaq sous le symbole BTF. L’ETF à terme Bitcoin de VanEck devrait également commencer à être négocié au début de la semaine prochaine.

Cela conduit déjà à une course à la réduction des coûts, l’ETF de VanEck (XBTF) comportant des frais de gestion de 0,65%, inférieurs au ratio de dépenses de 0,95% de BITO.

« La guerre des frais qui dure depuis des décennies a une nouvelle bataille avec les ETF Bitcoin », Todd Rosenbluth, responsable de la recherche sur les ETF et les fonds communs de placement chez CFRA.

« Lorsqu’un ETF arrive sur le marché en deuxième ou troisième position avec un produit presque identique, il peut être désavantagé à moins qu’il ne puisse se démarquer avec des frais inférieurs. »

2/ ProShares détiendra le contrat à terme du mois en cours. À la fin du mois, lorsque les contrats à terme sont sur le point d’expirer, ils vendent ces contrats et achètent des contrats à terme pour le mois à venir. Ce processus est appelé « roulage » et des coûts importants sont associés. pic.twitter.com/bjqD3NtMQS – Delphi Digital (@Delphi_Digital) 21 octobre 2021

Pendant ce temps, l’ETF BITO, selon Vanda Research, a probablement été ignoré par les commerçants de détail.

Les investisseurs de détail ont acheté pour 7,68 millions de dollars d’actions BITO mardi, bien en deçà des 57 millions de dollars d’actions de Coinbase en avril, a-t-il déclaré dans une note.

Au lieu de détail, il s’agissait probablement d’une combinaison de fonds, de conseillers en investissement et de clients de banque privée vendant à découvert l’ETF pour tirer profit du contango – les prix des contrats futurs étant plus élevés que le prix au comptant.

« [Most] les experts ont interprété les volumes de transactions massifs comme un succès retentissant pour BITO. Du point de vue des investisseurs particuliers, ce n’était pas autant un blockbuster », ont écrit l’analyste de Vanda Giacomo Pierantoni et le stratège principal Ben Onatibia.

