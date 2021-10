Les actifs en difficulté du Bayern Munich ne suscitent pas d’intérêt

Selon un rapport de Sport Bild (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia), le directeur sportif du Bayern Munich, Hasan « Brazzo » Salihamidzic, a tenté – sans succès – de retirer un trio de joueurs de banc de sa liste.

Ces efforts n’ont cependant donné aucun résultat.

Salihamidzic a cherché une solution pour les milieux de terrain Michael Cuisance et Marc Roca, ainsi que pour l’arrière droit Bouna Sarr, peu utilisé. Idéalement, le Bayern Munich voulait que le trio soit retiré de la masse salariale l’été dernier, mais les Bavarois – prétendument – ​​voulaient trop en échange de Roca et Cuisance, tandis que Sarr a déclaré: « Enfer non ! Je n’irai pas ! car il refuse de quitter le club.

Ne vous méprenez pas, cependant, le désir de Sarr de rester ne signifie pas qu’il réalise un rêve d’enfant. Au lieu de cela, il remplit son compte bancaire avec un salaire de 4 millions d’euros qu’aucun autre club sur Terre ne lui verserait.

Alors que Sarr peut s’asseoir et collecter des piles de graisse, Cuisance et Roca ont été vus pour la dernière fois en train de faire un travail de sprint au lieu de s’entraîner avec l’équipe. Alors, ouais, peut-être baisser le prix demandé pour quelques gars qui ne peuvent même pas rejoindre le reste de l’équipe pour s’entraîner, hein ?

Quoi qu’il en soit, SPOX rapporte que Roca pourrait partir via un prêt ou une vente dès cet hiver, alors que le club recherche toujours un partenaire avec lequel conclure un accord pour Cuisance.