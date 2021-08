Les actifs numériques remplaceront fiat dans dix ans Crypto new media

in

Une enquête de Deloitte révèle que les actifs virtuels remplaceraient le fiat dans quelques années. L’expert en blockchain de Deloitte affirme que la finance mondiale est en train d’être révolutionnée avec les actifs virtuels. L’envolée des prix de la cryptographie est l’une des raisons de l’adoption accrue de la cryptographie.

Une récente enquête menée par la société britannique Deloitte a révélé qu’au cours des cinq à dix prochaines années, les actifs numériques devraient remplacer les monnaies fiduciaires.

76 pour cent des répondants à l’enquête ont fait cette prédiction. D’autres répondants ont également déclaré que les actifs numériques joueraient un rôle essentiel dans le secteur financier au cours des deux prochaines années.

L’enquête Deloitte a été menée auprès de plus de 1 000 dirigeants de banques et dirigeants d’institutions financières basées aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Chine, à Hong Kong, en Allemagne, au Brésil, au Japon, à Singapour, en Afrique du Sud et aux Émirats arabes unis.

L’enquête visait à déterminer si ces parties prenantes pensent que l’avenir est lié aux crypto-monnaies. Beaucoup d’entre eux ont cru.

80% des personnes interrogées ont répondu que les actifs numériques joueraient un rôle important dans le secteur financier au cours des deux prochaines années. 73% des dirigeants pensent que l’adoption de la blockchain est essentielle si les organisations veulent être compétitives dans le futur secteur.

43% des personnes interrogées ont estimé que leurs institutions devraient adopter les crypto-monnaies comme option de paiement.

En parlant des résultats de l’enquête, Linda Pawczuk, leader américaine de la blockchain et des actifs numériques chez Deloitte, a déclaré qu’il y avait eu un changement dans la façon dont la finance mondiale perçoit les nouvelles affaires avec les actifs numériques et comment elle façonne l’infrastructure financière.

Pawczuk a ajouté que le fondement de la banque a été « fondamentalement dépassé » et que les dirigeants financiers doivent trouver d’autres moyens de créer « une croissance économique dans l’avenir de l’argent ».

Accélération de l’adoption des actifs numériques

Il y a eu une véritable augmentation de l’adoption de la cryptographie cette année, venant des trimestres les moins attendus. La poussée est attribuée à tant de raisons. Cependant, on pense que la flambée des prix en série des prix des pièces cryptographiques a incité davantage de milléniaux et d’adultes à prêter également attention à l’espace cryptographique.

Désormais, l’actif numérique a également été une libération pour les pays du monde. El Salvador est entré dans l’histoire, devenant le premier pays au monde à faire du BTC sa monnaie fiduciaire officielle, l’Argentine cherchant à suivre cette ligne.

2021 a été une grande année pour les actifs numériques et est considérée par les analystes comme un point de départ pour la reprise des actifs virtuels.