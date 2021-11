Les actifs risqués se rallient à la baisse du prix, mais des hausses de taux agressives seraient « extrêmement baissières »

La Réserve fédérale américaine a annoncé qu’elle commencerait bientôt à réduire la vitesse de ses achats mensuels d’obligations.

Le tapering commencera « plus tard ce mois-ci », a déclaré le Comité fédéral d’élaboration des politiques (FOMC) dans sa déclaration post-réunion. Dans le cadre de ce processus, les achats mensuels seront réduits de 15 milliards de dollars – par rapport aux 120 milliards de dollars actuels par mois que la Fed achète actuellement.

Cette décision est intervenue « à la lumière des progrès substantiels réalisés par l’économie vers les objectifs du Comité depuis décembre dernier », a-t-il ajouté.

Quant à l’augmentation du taux d’intérêt de près de zéro, le FOMC a voté un non unanime à ce sujet. Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré qu’il souhaitait voir le marché du travail « se soigner davantage » avant de prendre cette mesure.

« Nous ne pensons pas qu’il soit encore temps d’augmenter les taux d’intérêt », a déclaré Powell. « Il y a encore du chemin à parcourir » avant que la Fed n’atteigne ses objectifs économiques.

La réduction des achats d’obligations devrait se terminer vers juillet 2022 selon son calendrier actuel, et les responsables de la banque centrale n’envisagent pas de hausse des taux avant cela.

Pendant ce temps, la Fed a légèrement modifié son point de vue sur l’inflation, reconnaissant que les hausses de prix sont rapides mais maintenant qu’elles sont encore « transitoires ».

« L’inflation est élevée, reflétant en grande partie des facteurs qui devraient être transitoires », indique le communiqué, attribuant ce bond aux déséquilibres de l’offre et de la demande induits par la pandémie et la réouverture de l’économie.

Powell a déclaré qu’il s’attend à ce que l’inflation reste élevée « au cours de l’année prochaine », mais a déclaré que, alors que les goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement s’atténuent et que la croissance augmente, l’inflation diminuera, ce qui soutiendra « des gains continus d’activité économique et d’emploi ».

La Banque d’Angleterre doit maintenant se réunir jeudi et le marché s’attend à ce que la banque centrale relève ses taux face à la flambée de l’inflation.

Le marché réagit positivement

Alors que la Fed est prête à faire son premier pas vers le retrait de l’aide massive qu’elle a fournie aux marchés et à l’économie depuis l’année dernière, elle était déjà intégrée, comme nous l’avons vu sur les marchés atteignant de nouveaux sommets.

«Heureusement, la conicité a longtemps été intégrée dans le prix. Des hausses agressives, cependant, si elles devaient se matérialiser, ce seraient extrêmement baissières. Et oui, la Fed augmentera », a commenté le trader et économiste Alex Kruger.

Les actions mondiales se sont négociées à de nouveaux niveaux record tandis que les rendements du Trésor américain et le dollar ont légèrement baissé.

Tout comme le marché traditionnel, la crypto s’est ralliée. La capitalisation boursière totale a atteint 2,89 billions de dollars alors qu’Ether a atteint un nouveau sommet historique à 4 675 $.

« Ethereum a été clairement le vainqueur des Layer-1 pour ce que nous pensons être un changement substantiel dans une amélioration potentiellement prolongée du sentiment du marché. Ethereum continuera également à jouer un rôle majeur dans la construction de l’écosystème NFT et métaverse », a déclaré Ryan Rabaglia, responsable mondial du trading de la plateforme d’actifs numériques OSL.

Les autres gains notables au cours des dernières 24 heures incluent AMP (20 %), HOT (17 %), ENG (16 %), OMG (13 %), EGLD (12 %), AXS (11 %), AVAX (9 %) , et SOL (5 %).

Les Altcoins atteignent de nouveaux sommets tandis que Bitcoin se négocie à 61 600 $, à 8% de son pic de 67 000 $ le mois dernier.

En réponse à la réduction de la Fed, la première réaction de Bitcoin a été une baisse à 61 135 $ contre 62 600 $, pour inverser la tendance et atteindre 63 470 $.

« La corrélation entre la cryptographie et les actions et les sentiments de risque est élevée », a déclaré Danny Chong, PDG de la plate-forme de suivi des actifs décentralisée Tranchess.

« Tout le monde s’attend à une course haussière en l’absence de nouvelles négatives. Pour décider de la profondeur du mouvement, il faut se demander ce qui peut le faire tomber ? »

