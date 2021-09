Les actifs risqués se redressent et commencent à se rallier après que le président de la Fed a repoussé la décision sur la réduction à novembre

Actualités Bitcoin

Les actifs risqués se redressent et commencent à se rallier après que le président de la Fed a repoussé sa décision sur la réduction à novembre

AnTy23 septembre 2021

Alors que les marchés boursiers et cryptographiques enregistraient tous deux des pertes en prévision du premier signal de diminution, la Réserve fédérale a apaisé toute inquiétude pour le moment.

Les actions américaines ont prolongé leurs gains après la publication de la déclaration, le S&P 500 progressant de 0,95%, le Nasdaq terminant 1,02% plus haut et le Dow Jones gagnant 0,74%. Le rendement de l’obligation de référence américaine à 10 ans a quant à lui légèrement baissé.

L’indice du dollar américain a chuté de 0,4% à 93,14 avant de remonter à près de 93,2. L’or est actuellement en baisse à 1771,50 $ l’once.

Le marché de la crypto s’est bien rétabli, avec Bitcoin autour de 44 000 $ après avoir atteint un creux de 39 500 $. Ether approche également 3 100 $ après avoir vu 2 650 $ mardi. La capitalisation boursière totale de la cryptographie est désormais de 2,05 billions de dollars, contre 1,85 billion de dollars.

Au cours des dernières 24 heures, les plus gros gagnants sont Arweave (26 %), Cosmos (22 %), Terra (22 %), Avalanche (20 %), Elrond (16 %), Tezos (16 %) et Solana ( 11%).

Merci JPow. pic.twitter.com/cndWBSAuLZ – Hsaka (@HsakaTrades) 22 septembre 2021

Jeudi, la banque centrale a déclaré qu’elle commencerait probablement à réduire ses achats mensuels d’obligations à la fin de cette année.

Un retrait de 120 milliards de dollars d’achats mensuels d’obligations pourrait commencer après la réunion politique qui se tiendra les 2 et 3 novembre, tant que la croissance de l’emploi jusqu’en septembre sera « raisonnablement forte », a déclaré le président de la Fed, Jerome Powell, lors d’une conférence de presse à la suite des deux derniers événements de la banque centrale. séance d’une journée.

“Il ne faudrait pas un KO ou un rapport sur l’emploi super solide” pour commencer la réduction, le processus devant se terminer d’ici le milieu de l’année prochaine, a déclaré Powell.

Le taux de chômage aux États-Unis est tombé à 5,2% en août, par rapport au pic d’avril 2020 de 14,8% mais est toujours supérieur au taux de 3,5% enregistré en février 2020, juste avant que la pandémie ne frappe.

La banque centrale souhaite que ses achats de bons du Trésor et de titres adossés à des créances hypothécaires prennent fin avant de commencer à lever les coûts d’emprunt, ce que les projections ont montré que les responsables s’attendent à ce que se produise l’année prochaine.

À ce titre, la Fed a également signalé que les augmentations des taux d’intérêt pourraient survenir plus rapidement que prévu. La nouvelle déclaration politique a montré que neuf des 18 responsables sont prêts à augmenter les taux d’intérêt en 2022 en réponse à l’inflation que la Fed prévoit désormais de 4,2% cette année, soit plus du double du taux cible de 2%.

Les objectifs actuels de taux d’intérêt ont été maintenus par la Fed dans une fourchette de 0 % à 0,25 %.

Powell a déclaré aux journalistes que les conditions financières resteraient accommodantes même après l’arrêt des achats d’actifs et a souligné que la décision sur le programme d’achat d’obligations était distincte des actions concernant les taux d’intérêt.

Avec le report de la décision de tapering, pour l’instant, les marchés ont réagi positivement, se remettant des lourdes pertes de cette semaine.

