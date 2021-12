Les actionnaires d’AAPL demandent un audit des droits civiques d’Apple

Les groupes d’actionnaires d’Apple ont demandé un audit des droits civiques de l’entreprise. La décision de SOC Investment Group s’est associée au Service Employees International Union (SEIU) et à Trillium Asset Management fait suite à la controverse sur le traitement des employés, à la lenteur des progrès dans la diversification de la main-d’œuvre et à une enquête récemment annoncée par le département du Travail des États-Unis.

Les organisations impliquées ont récemment découvert que leur proposition serait sur le proxy à l’automne. Entre eux, ils ont une participation significative dans Apple. Les avoirs du fonds de pension du SEIU comprennent des actions AAPL, SOC détient 21,9 millions d’actions et Trillium a déclaré qu’il détenait plus d’un million d’actions de la société à la fin du troisième trimestre. La proposition, vue par MarketWatch, dit :

On ne sait pas comment Apple prévoit de lutter contre les inégalités raciales au sein de sa main-d’œuvre. Apple n’a actuellement aucun Hispanique et un seul membre noir dans son équipe de direction.

Le directeur du SOC, Dieter Waizenegger, a déclaré à la même publication :

Ils dépensent de l’argent dans des initiatives raciales et principalement philanthropiques et ne répondent pas vraiment aux propres politiques de l’entreprise. Le responsable de la diversité ne fait pas partie de la C-suite, et il y a un très faible pourcentage d’officiers noirs dans l’entreprise. Quoi que l’entreprise fasse, il semble qu’il y ait un écart… Tout cela est formidable et louable, mais cela ne veut pas dire qu’ils n’ont pas d’angles morts, ou qu’ils ont une sorte de processus pour assurer la responsabilité.