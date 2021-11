Les actionnaires d’Activision Blizzard demandent la démission de Kotick

Plusieurs actionnaires d’Activision Blizzard se joignent à l’appel à une lettre de démission du PDG Bobby Kotick, a rapporté mercredi le Washington Post.

Le personnel d’Activision Blizzard a organisé un débrayage mardi à la suite d’un article du Wall Street Journal selon lequel Kotick n’aurait pas discuté des rapports d’abus et d’inconduite sexuelle avec le conseil d’administration de l’entreprise. Désormais, un groupe d’actionnaires d’Activision Blizzard dirigé par le groupe d’investissement du centre d’organisation stratégique (SOC) demande également la démission de Kotick.

« Après les nouvelles révélations, il est clair que la direction actuelle a échoué à plusieurs reprises à maintenir un lieu de travail sûr – une fonction de base de leur travail », a déclaré Dieter Waizenegger, directeur exécutif de SOC, via le Washington Post. « Activision Blizzard a besoin d’un nouveau PDG, président du conseil d’administration et administrateur principal indépendant possédant l’expertise, les compétences et la conviction nécessaires pour véritablement changer la culture de l’entreprise. Nous devons vraiment avoir un bouton de réinitialisation sur le tableau.

Solidarité 💙✊🏻#actiblizzwalkout pic.twitter.com/QsP12pg2C6 – Jessica Gonzalez #ActiBlizzWalkout (@BlizzJess) 17 novembre 2021

Le SOC a également partagé une lettre adressée au conseil d’administration d’Activision Blizzard.

« Contrairement aux déclarations antérieures de l’entreprise, le PDG Bobby Kotick était au courant de nombreux incidents de harcèlement sexuel, d’agression sexuelle et de discrimination fondée sur le sexe chez Activision Blizzard, mais n’a pas réussi à s’assurer que les cadres et managers responsables étaient licenciés ou à reconnaître et à traiter la nature systématique de la culture de travail hostile de l’entreprise », lit-on dans la lettre du SOC via le Washington Post.

En plus de la démission de Kotick, le SOC demande que Brian Kelly, président du conseil d’administration d’Activision Blizzard, et Robert Morgado, administrateur principal indépendant, prennent leur retraite d’ici le 31 décembre.

L’industrie du jeu dans son ensemble prend note de ce qui se passe chez Activision Blizzard, et même le président-directeur général de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, est choqué par ce qui se passe.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

