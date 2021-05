Les actionnaires d’Amazon s’attaquent aux problèmes les plus épineux du géant de la technologie après une année mouvementée au milieu de la pandémie

Les manifestants se rassemblent à l’extérieur de la réunion des actionnaires d’Amazon 2019. (Photo . / Monica Nickelsburg)

Amazon a été sur une course folle au cours de la dernière année.

Les bénéfices et le cours des actions du géant de la vente au détail et de la technologie de Seattle ont atteint des niveaux records pendant la pandémie, l’entreprise ayant embauché un nombre incroyable de 500000 nouveaux travailleurs l’année dernière, augmenté de 50% sa capacité d’entrepôt déjà colossale et usurpé Boeing en tant que plus grand employeur de l’État de Washington.

Pourtant, Amazon a été critiqué au cours de la même période sur un tas de problèmes raciaux, de genre, de droits de l’homme, de travail, d’environnement et d’économie – et les actionnaires de la société en ont pris note.

Lors de la réunion des actionnaires de mercredi – généralement organisée à Seattle mais tenue pratiquement cette année – les investisseurs d’Amazon proposeront plus d’une douzaine d’initiatives qui, selon les défenseurs, visent à faire de l’entreprise une entreprise citoyenne plus transparente et consciencieuse.

Le conseil d’administration d’Amazon se bat contre toutes les mesures, affirmant que la société traite déjà de manière adéquate les problèmes soulevés dans les propositions.

Les résolutions des actionnaires ne sont pas contraignantes, mais elles sont un moyen pour les investisseurs de parvenir à un consensus autour de certaines politiques d’entreprise et de faire pression sur une entreprise pour qu’elle agisse.

Des propositions similaires, également contrées par le conseil d’administration d’Amazon, ont été avancées lors des précédentes réunions des actionnaires d’Amazon. Chacun d’eux a échoué.

Pourtant, Amazon n’a jamais fait face à une année comme 2020.

Les employés d’Amazon se réunissent à The Spheres sur le campus de Seattle de la société pour exprimer leur soutien à un congé pour voter. (Photo . / Taylor Soper)

Au cours des 18 derniers mois, notent les actionnaires dans la circulaire de sollicitation de procurations de cette année (les résolutions commencent à la page 23), la société a été assiégée par des allégations concernant le bien-être de ses employés d’entrepôt, un abus potentiel de sa technologie de reconnaissance faciale et de surveillance, des préoccupations antitrust, ses traitement des femmes et des employés appartenant à des minorités et plus encore.

En fait, les actionnaires ont présenté une proposition cette année qui forcerait effectivement Jeff Bezos à quitter la société qu’il a fondée après avoir démissionné de ses fonctions de PDG au troisième trimestre de cette année.

Bezos prévoit de rester président du conseil d’administration d’Amazon après avoir quitté le bureau du PDG, mais la proposition exigerait que le conseil soit dirigé par «un administrateur indépendant qui n’a pas auparavant été membre de la direction de la société».

Autoriser les présidents du conseil qui ont également exercé les fonctions de PDG «affaiblit la gouvernance d’une société, ce qui peut nuire à la valeur pour les actionnaires», ont déclaré les actionnaires dans la circulaire de sollicitation de procurations.

Les actionnaires à l’origine de la proposition soulignent qu’Amazon est de plus en plus en désaccord avec ses «principaux groupes», y compris les petites entreprises, ses employés d’entrepôt et les «communautés dans lesquelles il opère».

Amazon a déclaré avoir dépensé 11,5 milliards de dollars pour les mesures liées au COVID, y compris la sécurité des employés, et même la construction de ses propres laboratoires de test COVID à un moment où les efforts de test du gouvernement faiblissaient. Mais les législateurs et les défenseurs des travailleurs ont été sceptiques.

La société, quant à elle, a fait face à des allégations de taux de blessures élevés parmi ses employés cols bleus.

Plus tôt cette année, Amazon a lancé une campagne vigoureuse – et réussie – pour vaincre un vote syndical dans l’un de ses entrepôts à Bessemer, en Alabama. Les tactiques de l’entreprise lors du vote de syndicalisation sont actuellement examinées par les responsables fédéraux.

Jennifer Bates, une employée de l’entrepôt d’Amazon à Bessemer, devrait faire appel mercredi au PDG d’Amazon, Jeff Bezos, pour nommer l’un des employés horaires de l’entreprise au conseil d’administration de l’entreprise, selon Oxfam, l’organisation de justice sociale et de lutte contre la pauvreté.

Dans un communiqué, Oxfam a accusé Amazon de continuer à «des conditions de travail déshumanisantes» dans ses installations logistiques, ainsi que des «activités antisyndicales».

(Photo Amazon)

Au-delà de Bessemer, Amazon a été frappé par une série de poursuites pour discrimination sexuelle et raciale déposées par ses employés, y compris cinq poursuites qui ont été déposées la semaine dernière.

La société a reconnu que les Noirs et les autres minorités constituaient bien trop peu de son leadership et s’est engagée à diversifier ses rangs supérieurs. Les employés noirs, quant à eux, ont accusé l’entreprise de les embaucher dans des emplois d’entreprise inférieurs à leur niveau de compétence et de tarder à les promouvoir.

En outre, Amazon Web Services et la branche des produits de consommation d’Amazon sont en proie à un scepticisme quant à la manière dont la technologie de l’entreprise est utilisée.

Amazon a, pour l’instant, interdit la vente de sa technologie de reconnaissance faciale aux forces de l’ordre, mais une coalition d’actionnaires appelle à des audits sur la façon dont les agences gouvernementales, ici aux États-Unis et à l’étranger, peuvent abuser de la technologie pour violer les civils et les humains. droits.

Les actionnaires demandent également un examen plus approfondi de la manière dont les forces de l’ordre utilisent la sonnette Ring d’Amazon équipée d’une caméra, qui se connecte à un réseau social où les images et les messages peuvent être partagés entre les voisins et les autorités. L’une des préoccupations est de savoir si le produit est utilisé pour viser de manière disproportionnée la suspicion envers les personnes de couleur.

Un autre groupe d’actionnaires demande à Amazon de rendre compte des emballages en plastique qui pourraient se retrouver dans les océans du monde.

«Ces controverses et défis opérationnels sont peut-être dus à la croissance rapide d’Amazon, mais ils menacent de nuire à la réputation et à la performance financière de notre société», ont déclaré les actionnaires dans la circulaire de sollicitation de procurations.

Un groupe qui ne sera pas entendu lors de la réunion des actionnaires de mercredi est Amazon Employees for Climate Justice (AECJ), qui a fait pression sur Amazon dans le passé pour qu’elle prenne des mesures plus agressives pour lutter contre le changement climatique.

Jamie Kowalski, un ancien ingénieur en développement logiciel d’Amazon qui dirige maintenant l’AECJ, a déclaré que le groupe avait proposé une résolution appelant Amazon à rendre compte de ce que Kowalski a appelé «l’impact raciste» de sa pollution.

Kowalski a déclaré que les entrepôts d’Amazon sont situés de manière disproportionnée dans des zones géographiques où vivent des minorités. De vastes flottes de grandes plates-formes transportant des colis vers et depuis ces installations chaque jour contribuent à la mauvaise qualité de l’air dans ces quartiers, selon le groupe.

Kowalski a déclaré qu’Amazon s’était battu contre l’inclusion de la résolution proposée lors de la réunion des actionnaires de cette année et que la Securities and Exchange Commission l’avait exclue pour un détail technique.

“De toute évidence, Amazon ne voulait pas voir les actionnaires voter sur cette proposition, donc elle ne sera pas sur le vote par procuration”, a-t-il déclaré.

L’AECJ a fait la une des journaux nationaux au cours de l’année écoulée après qu’Amazon ait limogé deux de ses dirigeants, Emily Cunningham et Maren Costa. Le Conseil national des relations du travail plus tôt cette année a statué qu’Amazon avait illégalement riposté contre le couple pour son activisme.

Le Washington Post a rapporté en janvier qu’Amazon avait également menacé de renvoyer Kowalski, qui avait déclaré à . qu’il avait depuis quitté l’entreprise pour réfléchir à la suite de sa carrière.

Dans sa déclaration de procuration, Amazon répertorie une longue liste de mesures qu’il prend pour protéger l’environnement, s’assurer que sa technologie est utilisée de manière responsable et équitable par les gouvernements et d’autres clients et pour assurer la sécurité des travailleurs.

Ces mesures, a déclaré la société, comprennent des groupes d’experts surveillant de près le déploiement de sa technologie de reconnaissance faciale et d’autres produits, des programmes visant à promouvoir les employés appartenant à des minorités et même l’utilisation de l’apprentissage automatique pour réduire l’utilisation d’emballages en plastique dans les matériaux d’expédition.

Pendant ce temps, Amazon a annoncé tout au long de l’année dernière des programmes visant à réduire les accidents du travail et à investir massivement dans les énergies renouvelables.

L’entreprise a également vanté son salaire de départ de 15 $ / heure pour les travailleurs de la logistique, soit plus du double du salaire minimum fédéral.