Les actionnaires de Berkshire rejettent le changement climatique et les propositions de diversité

DOSSIER – Dans ce 5 mai 2019, la photo d’archive Warren Buffett, président-directeur général de Berkshire Hathaway, prend la parole à la suite de l’assemblée annuelle des actionnaires de Berkshire Hathaway à Omaha, dans le New York. Buffett tiendra une version considérablement réduite de l’assemblée annuelle de Berkshire Hathaway samedi , 2 mai 2020, en raison de l’épidémie de coronavirus. Aucun actionnaire ne sera autorisé à la réunion en ligne de cette année, mais Buffett proposera tout de même quelques commentaires lors d’une brève session de questions-réponses lors de l’événement.

Les actionnaires de Berkshire Hathaway Inc (BRKa.N) ont facilement rejeté samedi les propositions exigeant de la société dirigée depuis 1965 par Warren Buffett de divulguer davantage ses efforts pour lutter contre le changement climatique et promouvoir la diversité et l’inclusion dans sa main-d’œuvre.

Les rejets n’étaient pas une surprise, étant donné que Buffett contrôle près d’un tiers du pouvoir de vote de Berkshire et s’est opposé aux deux propositions.

Mais la proposition sur le changement climatique a obtenu le soutien d’un peu plus de 25% des votes exprimés et la proposition de diversité de 24%, suggérant un plus grand mécontentement que les actionnaires de Berkshire ne le démontrent historiquement.

Les votes sont intervenus alors qu’un nombre croissant d’investisseurs majeurs, dont BlackRock Inc (BLK.N) et le régime de retraite du système de retraite des employés publics de Californie (CalPERS), appelaient les entreprises à promouvoir le respect de bons principes environnementaux, sociaux et de gouvernance.

CalPERS, avec Federated Hermes et la Caisse de Dépôt et Placement du Québec, avait proposé d’obliger Berkshire à publier des rapports annuels sur ses efforts en matière de changement climatique.

Le défenseur des actionnaires à but non lucratif As You Sow a proposé séparément des rapports annuels sur la diversité, affirmant que des entreprises telles que Berkshire bénéficient d’une main-d’œuvre diversifiée.

Buffett ne conteste pas que les deux questions sont importantes, mais s’est opposé aux propositions en raison du modèle décentralisé de Berkshire, où ses dizaines d’entreprises fonctionnent en grande partie sans son intervention tant qu’elles fonctionnent et sont bien gérées.

«Nous faisons d’autres choses stupides parce que nous sommes obligés de le faire, alors nous ferons tout ce qui est nécessaire», a déclaré Buffett. «Mais pour que les gens de Business Wire, Dairy Queen… fassent un rapport commun,… nous ne faisons pas cela chez Berkshire.» La société a également déclaré qu’elle voyait «d’excellents résultats» de la part de nombreuses filiales de lutte contre le changement climatique sur leurs propre.

Les actionnaires de Berkshire ont également réélu les 14 administrateurs, malgré les appels lancés par Institutional Shareholder Services et Neuberger Berman à retenir les votes des membres du comité de gouvernance, de rémunération et de nomination de Berkshire. Les totaux des votes n’ont pas été immédiatement divulgués.