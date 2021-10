Les actionnaires de Birla Corporation approuvent les résolutions de la direction lors de l’AGA

Le conseil d’administration de Birla Corporation avait « fortement recommandé contre » la nomination de Thakur en tant qu’administrateur de la société.

Après avoir remporté des victoires majeures lors des assemblées générales annuelles des trois sociétés de fabrication de câbles du groupe MP Birla, les Lodhas ont réitéré cette performance lors de l’assemblée générale annuelle (AGA) du fleuron du groupe Birla Corporation.

Alors que les actionnaires de Birla Corporation ont voté en faveur de toutes les résolutions, soutenues par la direction de Birla Corporation, la seule résolution proposée par The Punjab Produce & Trading Co, l’une des sociétés d’investissement du groupe MP Birla, a été rejetée par eux à l’assemblée générale annuelle de la société.

Les résultats du vote de Birla Corporation, déposés par la société en bourse vendredi, ont montré que Rameshwar Singh Thakur, un candidat de The Punjab Produce & Trading Co en tant qu’administrateur non exécutif non indépendant de la société, a reçu 29,66% des voix. jeté en sa faveur.

Le conseil d’administration de Birla Corporation avait « fortement recommandé contre » la nomination de Thakur en tant qu’administrateur de la société.

Les résultats du vote de l’AGA, tenue le 29 septembre, ont également montré que la résolution pour la nomination d’Arvind Pathak en tant que MD & CEO de la société pour une période de trois ans a reçu 99,99% des votes valides.

