Les actionnaires de Dhanlaxmi Bank rejettent la nomination des commissaires aux comptes

Les actionnaires de Dhanlaxmi Bank ont ​​rejeté la nomination des auditeurs centraux statutaires lors de l’assemblée générale annuelle (AGA) qui s’est tenue mercredi, a indiqué la banque dans un dossier réglementaire. Incidemment, la Haute Cour du Kerala a empêché la banque de conclure l’AGA et l’a ajournée à un jour après un mois à compter du 29 septembre.

Les actionnaires ont également rejeté la résolution d’autoriser le conseil d’administration à nommer et à fixer la rémunération des commissaires aux comptes de succursale.

Dans une démonstration de force et de défi au conseil actuel, les actionnaires ont adopté deux résolutions tout en votant contre les deux autres. Les actionnaires ont approuvé le « compte de résultat et de perte » pour l’exercice clos et le renouvellement du mandat de CK Gopinathan en tant qu’administrateur.

Selon le dossier réglementaire, 65,44% des actionnaires présents à l’AG ont voté contre la proposition de nomination de PB Vijayaraghavan & Co, Experts-comptables, en qualité de commissaires aux comptes et de nomination des commissaires aux comptes.

L’ordonnance du HC est intervenue à la suite d’une requête en bref déposée par KN Madhusoodanan, un actionnaire de la société, P Mohanan et Prakash DL, demandant aux intimés – la RBI et la banque Dhanlaxmi – de s’acquitter de leurs obligations légales en vertu de l’article 160 de la Loi sur les sociétés pour informer les membres de la candidature des requérants au poste d’administrateur conformément à l’article 160(2) de la Loi sur les sociétés.

Sherry Samuel Oommen, avocate d’entreprise, a déclaré à FE qu’il aurait été de bon augure pour les actionnaires de Dhanlaxmi d’ajourner l’AGA dans sa totalité.

« Le ministère des Affaires commerciales, dans une circulaire de 1974, avait autorisé les entreprises à ajourner l’AGA lorsque les comptes n’étaient pas prêts à être déposés à l’AGA concernée. Peut-être, dans l’intérêt du public, la question concernant l’adoption des comptes et la nomination des vérificateurs aurait-elle pu être ajournée à l’AGA suivante. Je suis tout à fait certain que cette affaire serait encore débattue le mois prochain », a-t-il ajouté.

