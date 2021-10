Les actionnaires de Finolex Cables rejettent la nomination des administrateurs

Plus tôt en septembre, la société de conseil en vote InGovern Research Services avait soulevé des problèmes de gouvernance chez Finolex Cables, affirmant que la composition de son conseil d’administration pourrait enfreindre les règles existantes.

Les actionnaires de Finolex Cables, basée à Pune, ont rejeté les résolutions de la société de nommer cinq administrateurs, après que deux sociétés de conseil en vote ont soulevé des problèmes de gouvernance d’entreprise.

Les actionnaires — Orbit Electricals et Finolex Industries — — ont voté contre la nomination de Sunil Upamanyu en tant qu’administrateur exécutif, Prasad Deshpande en tant qu’administrateur non exécutif, PR Barpande en tant qu’administrateur non exécutif indépendant et Avinash S Khare en tant qu’administrateur non exécutif indépendant.

La proposition de nommer Firoza Kapadia en tant qu’administratrice indépendante non exécutive a également été rejetée, selon les rapports du scrutateur déposés auprès des bourses.

La société a également déclaré que les votes négatifs exprimés par les deux actionnaires de la société – Orbit Electricals détenant 30,7% et Finolex Industries détenant une participation de 14,5% – étaient «contestés et contestés».

Les votes négatifs ne devraient à juste titre pas être considérés dans l’attente de la réception des ordonnances du tribunal, car l’affaire est en instance devant les tribunaux civils et pénaux, a-t-il déclaré.

La société a tenu son assemblée générale annuelle (AGA) le 29 septembre, tandis que le vote électronique pour les propositions a commencé le 26 septembre et s’est terminé le 28 septembre.

Plus tôt en septembre, la société de conseil en vote InGovern Research Services avait soulevé des problèmes de gouvernance chez Finolex Cables, affirmant que la composition de son conseil d’administration pourrait enfreindre les règles existantes.

Selon le cabinet de conseil en vote, tous les administrateurs, y compris le président exécutif DK Chhabria, devraient être tenus de prendre leur retraite par rotation. La société a nommé Chhabria en tant qu’administrateur permanent à vie, a-t-il déclaré, ajoutant que cela contrevenait aux dispositions de la loi sur les sociétés.

Finolex Cables a nommé des administrateurs supplémentaires immédiatement après l’AGA et n’a pas demandé l’approbation des actionnaires par scrutin postal ou AGE pendant près d’un an jusqu’à la prochaine AGA. Cela a entraîné la présence d’administrateurs supplémentaires au conseil d’administration pendant un an sans l’approbation des actionnaires, a affirmé InGovern.

Il y a un différend entre les principaux actionnaires de la société – Orbit Electricals et Finolex Industries – sur la participation dans la société, qui empêche Finolex Cables d’obtenir le bon groupe d’administrateurs, avait-il allégué.

Stakeholders Empowerment Services, une autre société de conseil en vote, avait également soulevé des problèmes de gouvernance chez Finolex Cables.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.