Les actionnaires de GlaxoSmithKline saluent le plan d’Emma Walmsley sur la scission

in

S

Les lièvres de GlaxoSmithKline ont bondi alors que les investisseurs réagissaient à la mise à jour critique de la directrice générale Emma Walmsley sur ses plans pour le géant pharmaceutique.

Walmsley se sépare de la vaste coentreprise du groupe dans le domaine de la santé grand public en une société distincte du FTSE 100 l’année prochaine.

Les actionnaires ont déclaré à l’Evening Standard qu’ils étaient “soulagés” que la société ait choisi de procéder à la scission par le biais d’une scission plutôt que d’une introduction en bourse afin de lever davantage de fonds pour le budget de recherche et développement de la branche pharmaceutique.

Les actionnaires recevront des actions de la nouvelle société qui aura une valeur d’entreprise d’environ 45 milliards de livres sterling, composée d’environ 35 milliards de livres sterling de capitaux propres et 10 milliards de livres sterling de dette.

Les actionnaires qui souffrent depuis longtemps ont été alarmés par des informations ces dernières semaines selon lesquelles Walmsley envisageait une introduction en bourse qui leur permettrait soit de voir leurs participations actuelles dans l’entreprise diluées par de nouveaux actionnaires, soit d’avoir à acheter plus d’actions pour conserver leurs participations là où elles se trouvent actuellement.

« Je dois dire que je suis très heureux de ce que j’ai entendu », a déclaré un actionnaire important. “Je suis extrêmement heureux qu’ils ne me fassent pas payer à nouveau pour ce que je possède déjà.”

GSK a également défini de nouveaux objectifs de ventes et de bénéfices pour les activités pharmaceutiques et vaccins (surnommés « New GSK ») qui, selon les actionnaires, étaient globalement conformes aux attentes.

Walmsley a été critiquée pour savoir si elle devait diriger New GSK après la scission, car elle n’avait pas de formation scientifique. Lorsqu’on lui a demandé si elle s’en tenait au plan, elle a répondu: “Je m’engage à nous guider à travers cette séparation et au-delà.”

Un actionnaire a décrit ses réponses aux questions sur son avenir comme étant « un peu floues ».

LIRE LA SUITE

Les analystes ont largement soutenu la présentation de la société.

Les analystes de Morgan Stanley ont qualifié les nouveaux objectifs de performance d'”ambitieux” et “en avance sur le consensus tant sur les perspectives de croissance à moyen terme que sur le dividende.

Les analystes de Goldman Sachs l’ont décrit comme “réconfortant sur tous les fronts”.

Dans le cadre de la scission, GSK cédera jusqu’à 80 % de sa part de 68 % dans la coentreprise de consommation à la nouvelle société en vue de vendre les 20 % restants peu de temps après.

Les 20% retenus permettraient au groupe de vendre au moment le plus opportun – peut-être lorsque le cours de l’action est élevé ou que New GSK a besoin d’argent.

La retenue des 20 % facilite également le financement du déficit des retraites de New GSK.

Les analystes ont déclaré qu’il y avait un inconvénient potentiel dans le fait que le fait d’avoir New GSK en tant qu’actionnaire massif dans le secteur de la consommation qui s’était engagé à vendre sa participation pourrait avoir un effet déprimant sur le cours de l’action.

Cependant, ce soi-disant excédent de stock pourrait être largement compensé par le fait que la plupart des actionnaires de GSK sont susceptibles de conserver leurs actions, ce qui signifie que l’offre d’actions pour les nouveaux investisseurs serait restreinte, ce qui maintiendrait le cours de l’action.