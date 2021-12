Les actionnaires de Microsoft approuvent une résolution appelant à de nouvelles informations sur les cas de harcèlement sexuel

Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, au centre, avec (de gauche à droite) John Thompson, directeur indépendant principal ; Amy Hood, directrice financière ; Brad Smith, président, et Brad Iverson, directeur général des relations avec les investisseurs. (Capture d’écran via webdiffusion.)

Microsoft s’est engagé à publier plus d’informations sur les cas de harcèlement sexuel après que les actionnaires ont approuvé une résolution sur la question qui citait, entre autres exemples, les allégations qui ont fait surface plus tôt cette année concernant le cofondateur de Microsoft, Bill Gates.

S’exprimant lors de la réunion virtuelle des actionnaires de l’entreprise, le président de Microsoft, Brad Smith, a donné un aperçu des types de données à publier : Microsoft a reçu 51 plaintes d’employés au cours de son dernier exercice, et 47% ont été fondées, a-t-il déclaré.

Comparativement aux 142 plaintes de l’année précédente, 49 % d’entre elles étaient fondées. La baisse du nombre total est probablement due au passage au travail à distance, a-t-il déclaré.

La proposition d’actionnaire a été soumise par Arjuna Capital, une société d’investissement qui se décrit comme « un champion des préoccupations au travail pour les minorités et les femmes ».

« Les rapports sur les relations inappropriées et les avances sexuelles de Bill Gates envers les employés de Microsoft n’ont fait qu’exacerber les inquiétudes, remettant en question la culture établie par les hauts dirigeants et le rôle du conseil d’administration de tenir les coupables responsables », indique en partie la proposition. « Les investisseurs craignent que Microsoft ne soit confronté à une culture de harcèlement sexuel systémique, mettant en danger la capacité de l’entreprise à attirer et à retenir les talents. »

Voici la résolution approuvée par les actionnaires :

Les actionnaires exhortent le conseil d’administration à publier un rapport de transparence (à un coût raisonnable, en omettant les informations confidentielles ou privilégiées) aux actionnaires évaluant l’efficacité des politiques de l’entreprise en matière de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, y compris les résultats de tout audit/enquête complet et indépendant, analyse des politiques et les pratiques, et les engagements à créer un environnement de travail sûr et inclusif.

Le conseil d’administration de Microsoft avait recommandé un vote contre la proposition, la qualifiant de « inutile car Microsoft a adopté des plans pour commencer à rendre compte au public annuel au cours de cet exercice fiscal sur la mise en œuvre par Microsoft de nos politiques en matière de harcèlement sexuel et de discrimination fondée sur le genre ».

Dans une présentation enregistrée lors de la réunion, Natasha Lamb, associée directrice d’Arjuna Capital, a reconnu l’engagement antérieur de Microsoft à consacrer davantage de ressources aux enquêtes sur le harcèlement sexuel.

Cependant, a-t-elle déclaré, Microsoft « n’a pas répondu à deux demandes clés de notre proposition : des enquêtes indépendantes et des rapports publics sur l’enquête au niveau exécutif sur M. Gates. Ces éléments sont cruciaux pour que l’entreprise remédie au problème du harcèlement sexuel au travail. Les enquêtes indépendantes sont le seul moyen de garantir aux investisseurs que la subjectivité est supprimée lors de la conduite d’enquêtes. »

Dans ses commentaires après le vote, Smith n’a pas abordé spécifiquement l’affaire Gates.

Il a déclaré que Microsoft « fera appel à un tiers pour effectuer une évaluation indépendante de tout le travail que nous effectuons pour enquêter sur ces cas. Nous partagerons ce que dit ce rapport indépendant et nous écouterons. Et s’il y a des recommandations de changement, nous réfléchirons sérieusement à les faire.

Smith a déclaré qu’il s’agissait d’un problème « d’une importance énorme » pour Microsoft et ses employés. La société a partagé davantage de données en interne et publiera désormais de nouveaux rapports en externe, a-t-il déclaré.

« Il y a de nouvelles mesures que nous allons prendre et auxquelles nous réfléchissons, et je pense que la résolution et le dialogue que nous avons eus nous ont aidés à faire avancer notre prise de décision », a-t-il déclaré.

La proposition suggérait que Microsoft publie un rapport annuel avec les éléments suivants :

Efficacité des politiques, formations et mesures en matière de harcèlement sexuel et de discrimination fondée sur le sexe ; Résultats de toute enquête indépendante sur des allégations au niveau de la direction, y compris les allégations récentes de Gates ; Mesures prises (ou qui pourraient être prises) pour tenir les employés et les cadres responsables ; Nombre de cas de harcèlement sexuel enquêté et la résolution.

Il est courant que les entreprises s’opposent aux propositions des actionnaires et qu’elles soient rarement approuvées par les actionnaires.

Quatre autres propositions d’actionnaires lors de la réunion de Microsoft ont été rejetées. Cependant, Smith a noté que l’un d’entre eux, appelant à ce que l’entreprise signale l’écart de rémunération médian par race et par sexe, a reçu un « nombre important de votes ». Cette proposition a également été soumise par Arjuna Capital.

« Cette proposition était, franchement, un bon coup de pouce », a déclaré Smith. « Vous savez, ça a été une bonne conversation. Et vous nous verrez donc l’année prochaine prendre davantage de mesures pour publier à l’échelle mondiale nos données sur l’écart salarial médian. »

D’autres propositions d’actionnaires invitaient la société à :

Arrêter les ventes de technologie de reconnaissance faciale à toutes les entités gouvernementales. Cette proposition a été soumise par Harrington Investments et soutenue par l’ACLU de Washington. Rapport sur les efforts visant à éliminer la discrimination raciale dans l’emploi causée par l’incarcération disproportionnée des Noirs et des Latinx. NorthStar Asset Management a soumis cette proposition.Rapport sur les activités de lobbying de l’entreprise et sur la manière dont elles s’alignent sur ses principes en matière d’intelligence artificielle, de politique publique, de droits de l’homme et de justice raciale. La Congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de la Paix et d’autres ont soumis cette proposition.

Le texte intégral de chaque résolution est disponible dans la circulaire de procuration de la société.

Le décompte des voix devrait être publié plus tard dans la journée.