Les actionnaires de NTPC approuvent la levée de 18 000 crores de roupies grâce aux MNT

En outre, étant donné les futures exigences de capex de la société et sa conviction de se lancer dans de nouveaux secteurs verticaux, tels que les énergies renouvelables et l’hydrogène vert, les actionnaires ont approuvé l’augmentation des limites d’emprunt à Rs 2,25 lakh crore contre Rs 2 lakh crore plus tôt.

Les actionnaires de NTPC, le plus grand producteur d’électricité de l’Inde, ont approuvé la levée de 18 000 crores de roupies via un placement privé d’obligations non convertibles (NCD) pour répondre aux dépenses en capital et aux besoins en fonds de roulement de l’entreprise.

Les actionnaires ont reconduit Gurdeep Singh en tant que président et directeur général (CMD) de la société. Singh a été nommé CMD le 28 janvier 2016, pour une durée de cinq ans à compter de la date de prise de fonction, ou jusqu’à nouvel ordre.

Le ministère du pouvoir avait prolongé le mandat de Singh du 4 février 2021 au 31 juillet 2025, date de sa retraite, ou jusqu’à nouvel ordre, selon la première éventualité.

La capacité de production actuelle de NTPC s’élève à 66 GW, dont 54 GW ou 82% sont alimentés au charbon. À l’avenir, l’entreprise prévoit de réduire l’intensité énergétique nette de 10 % au cours des 10 prochaines années. Pour atteindre l’objectif, la NTPC prévoit d’ajouter près de 4 000 MW de capacité d’énergie propre chaque année, qui serait portée à 8 000 MW plus près de 2032.

Le producteur d’électricité explore également le développement de centrales éoliennes offshore à grande échelle avec Oil & Natural Gas Corp dans le cadre d’une coentreprise.

