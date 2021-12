Les actionnaires de Rayo demandent le report de l’Assemblée en raison d’irrégularités dans les comptes

20/12/2021 à 11:43 CET

Les actionnaires minoritaires du Rayo Vallecano ont publié ce lundi un communiqué, auquel . a eu accès, dans lequel ils demandent le report de l’Assemblée prévue le 31 décembre prochain pour « détecter des irrégularités dans les comptes » fournis par le club.

Les actionnaires d’ADRV, au nom de son président, Ange Dominguez, ont demandé « formellement au conseil d’administration du club le report de l’Assemblée des actionnaires », accompagnant ladite demande d' »une erreur de près de 180.000 euros entre les comptes présentés et la mémoire dans l’article’ Amortissement des droits pour l’acquisition de joueurs inscriptible dans la LFP' ».

« L’article 176 de la loi sur les sociétés de capitaux soutient notre demande afin que les comptes soient corrigés et aient suffisamment de temps, 30 jours selon ladite loi, pour pouvoir les revoir à nouveau et qu’il n’y ait plus d’irrégularités », avouent les actionnaires minoritaires dans leur déclaration, dans laquelle ils expriment leur confiance que la demande sera traitée « afin d’éviter une contestation des comptes susmentionnés devant les cours de justice ».

« Rayo Vallecano est déjà un récidiviste en présentant des comptes défectueux, ce qui a conduit à leur rejet pour rectification par le Registre du commerce et à la répétition des ‘Réunions’ d’actionnaires en raison d’une erreur Excel, selon le club », soulignent-ils.

L’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de Rayo est prévue le 31 décembre. L’objectif du conseil d’administration présidé par Raúl Martín Presa est d’approuver les comptes annuels et le rapport de gestion pour l’exercice clos le 30 juin 2021.

Parmi les autres points à discuter figureront également la proposition d’application du résultat de l’exercice clos et la gestion et l’action du Conseil d’Administration.

L’Assemblée est convoquée à partir de 13h00 le 31 décembre et sur deuxième convocation, le cas échéant, le 1er janvier 2022 à la même heure.