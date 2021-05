Les actionnaires de Shell renforcent la pression pour une action climatique supplémentaire

Le logo de Royal Dutch Shell est vu dans une station-service à Sint-Pieters-Leeuw, Belgique

Les actionnaires de Royal Dutch Shell (RDSa.L) ont massivement soutenu mardi la stratégie de transition énergétique de l’entreprise, mais un soutien accru à une deuxième résolution sur le climat déposée par un groupe d’activistes a souligné une pression croissante pour lutter contre le changement climatique.

Une résolution non contraignante soumise par Shell avec le soutien d’un grand groupe d’investisseurs pour voter sur sa stratégie climatique récemment dévoilée a obtenu le soutien de 88,74% des actionnaires lors de son assemblée générale annuelle (AGM) qui s’est tenue en ligne.

Le plan, annoncé en février, vise à réduire les émissions de carbone liées au réchauffement de la planète à zéro net d’ici 2050 en réduisant lentement la production de pétrole et de gaz, en développant ses activités renouvelables et à faible émission de carbone et en compensant les émissions grâce à des technologies de captage du carbone et à des mesures telles que le boisement.

Le PDG de Shell, Ben Van Beurden, a déclaré lors de l’AGA que la stratégie, qui sera mise à jour tous les trois ans, était «complète… rigoureuse et… ambitieuse».

Le vote intervient le même jour, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) a déclaré que les investisseurs devraient suspendre le financement de nouveaux projets d’approvisionnement en pétrole, en gaz et en charbon si le monde veut atteindre zéro émission nette d’ici 2050.

Shell prévoit d’augmenter ses investissements dans les produits à faible émission de carbone dans les années à venir, mais au moins 75% de ses dépenses continueront à être consacrées au pétrole et au gaz.

RÉDUCTION ABSOLUE

Une deuxième résolution déposée par le groupe activiste Follow This exhortant l’entreprise anglo-néerlandaise à se fixer des objectifs «inspirants» pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, a été rejetée par 69,53% des voix, selon un décompte de la plupart des votes.

Pourtant, près d’un tiers des votes soutenant la résolution, que le conseil d’administration de Shell a exhorté les actionnaires à rejeter, est une forte augmentation par rapport au vote de l’année dernière où une résolution similaire a obtenu un soutien de 14,4%.

Plusieurs investisseurs, conseils par procuration et groupes d’activistes, dont Follow This, ont critiqué Shell pour avoir fixé des objectifs de réduction de carbone basés sur l’intensité, qui permettent en théorie à Shell d’augmenter ses émissions, plutôt que des objectifs de réduction absolus.

Le PDG de Shell, Ben van Beurden, a toutefois déclaré que la fixation d’objectifs de réduction absolus signifierait que Shell devra liquider ses activités pétrolières et gazières, qui seraient remplacées par d’autres producteurs.

Suivez ce directeur Mark van Baal a déclaré à . que le vote «indique au conseil que les investisseurs n’acceptent pas les objectifs à long terme sans objectifs à court et moyen terme. Vous devez réduire considérablement les émissions et réorienter considérablement les investissements au cours de la prochaine décennie. »

Dans une déclaration à la suite du vote, le Church of England Pension Board, qui a dirigé les discussions avec les investisseurs avec Shell sur sa stratégie, a salué le soutien au plan et a également exhorté Shell à fixer des objectifs à court et moyen terme pour réduire les émissions en termes absolus.

Adam Matthews, directeur de l’éthique et de l’engagement du conseil des pensions de l’Église d’Angleterre, a déclaré lors de l’assemblée générale annuelle que si Shell n’atteignait pas ses objectifs pour 2023, le fonds se départirait de sa participation dans Shell.

La semaine dernière, les investisseurs de BP (BP.L) ont rejeté une résolution de Follow This exigeant des objectifs de réduction des émissions plus sévères, qui a néanmoins été soutenue par 20,6% des voix, indiquant une pression croissante des investisseurs.