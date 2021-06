Les actionnaires de Vivendi “approuvent massivement” les plans d’introduction en bourse d’Universal Music

Quelques jours seulement après l’achat par la SPAC d’une participation de 10 % dans Universal Music Group, les actionnaires de Vivendi ont « massivement approuvé » le projet de lancer la maison de disques Big Three sur Euronext Amsterdam.

Pershing Square Tontine Holdings du gestionnaire de fonds spéculatifs Bill Ackman a acheté la participation de 10 pour cent dans Universal Music Group (UMG) pour environ 4 milliards de dollars, et le mouvement de plusieurs milliards de dollars est arrivé environ cinq mois après que Tencent a officiellement augmenté sa propre participation dans UMG à 20 pour cent. Le conglomérat chinois a payé 6 milliards d’euros – au nord de 7 milliards de dollars au taux de change actuel – pour un cinquième du label leader actuel.

En plus de vendre 30% d’Universal Music, les dirigeants de Vivendi prévoient depuis longtemps de tirer profit d’une introduction en bourse, qui, selon les dirigeants, arriverait au début de 2022 “au plus tard” vers le début de 2021. Le calendrier des cotations publiques a ensuite été remonté « avant fin 2021 » en février et au lundi 27 septembre 2021 « au plus tard » le mois dernier.

Soit dit en passant, 60 % des revenus correspondants seront distribués aux actionnaires de Vivendi sous la forme d’un dividende exceptionnel, le conglomérat conservant les 10 % restants pendant au moins deux ans. Gardant cela à l’esprit, l’action Vivendi (VIV sur Euronext Paris) a atteint un niveau record en février et est en hausse d’environ 33 % au cours de l’année écoulée, avec un prix par action de 34,42 $ au moment de la publication.

Désormais, les actionnaires de Vivendi ont « massivement » voté en faveur du projet de cotation d’UMG sur Euronext Amsterdam, ont annoncé aujourd’hui les responsables de la société dans un communiqué officiel.

Lors de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de l’entité dont le siège est à Paris, les membres votants « ont approuvé toutes les résolutions soumises au vote, y compris celles nécessitant une majorité des deux tiers », indique le document. De plus, la mesure relative à l’introduction en bourse d’Universal Music Group et à la distribution d’actions susmentionnée a recueilli “un niveau record de 99,9% de votes positifs”.

A noter également que les dirigeants ont une nouvelle fois avancé la date d’arrivée attendue d’UMG en bourse, précisant que la cotation « pourrait avoir lieu » le mardi 21 septembre – soit dans 91 jours seulement.

Le Pershing SPAC, bien qu’ayant acheté 10 % d’Universal Music Group, restera en bourse (bien qu’il abandonne la classification SPAC), avec « 1,5 milliard de dollars en espèces et en titres négociables » en main pour financer des acquisitions supplémentaires pour le moment. D’autres SPAC continuent de faire des progrès notables dans l’espace musical, avec Reservoir Media sur le point de devenir public dans le cadre d’une fusion avec la société d’acquisition par chèque en blanc Roth CH Acquisition II (ROCC sur NASDAQ).

Plus tôt ce mois-ci, Believe, basée à Paris, a fait ses débuts en bourse, bien que contrairement à l’introduction en bourse de Warner Music Group en juin dernier, les actions se sont séparées d’une partie substantielle de leur valeur hors de la porte.