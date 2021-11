Les actionnaires demandent à Kotick de démissionner d’Activision Blizzard

Un certain nombre d’actionnaires ont déclaré que le PDG d’Activision Blizzard, Robert Kotick, devrait démissionner de son poste au sein de la société.

Dans une lettre aux autres actionnaires, une coalition d’investisseurs a déclaré que le directeur général devrait démissionner de son poste à la suite d’un exposé accablant du Wall Street Journal, qui dit que Kotick était au courant des allégations d’inconduite portées contre le personnel et n’a pas informé le conseil d’administration. . Le rapport montre également que Kotick lui-même avait fait l’objet d’accusations de harcèlement et d’abus.

En outre, cette coalition d’actionnaires a également demandé la démission du président du conseil d’administration Brian Kelly et de l’administrateur principal indépendant Robert Morgado qui siègent au conseil d’administration d’Activision Blizzard depuis 1995 et 1997 respectivement.

Ce groupe d’investisseurs – composé de SHARE, NEI Investments, Verve Super, Future Super et SOC Investment Group – souhaite que les trois membres de la direction disparaissent d’ici le 31 décembre 2021.

« Notre entreprise est confrontée à une crise sans précédent sur le lieu de travail de sa propre initiative », indique la lettre.

« Comme l’indiquent de nouveaux rapports, et contrairement aux déclarations antérieures de l’entreprise, le PDG Bobby Kotick était au courant de nombreux incidents de harcèlement sexuel, d’agressions sexuelles et de discrimination fondée sur le sexe chez Activision Blizzard, mais n’a pas non plus veillé à ce que les cadres et directeurs responsables soient licenciés, ou pour reconnaître et traiter la nature systémique de la culture hostile de l’entreprise en milieu de travail. De plus, et malgré de nombreuses enquêtes gouvernementales, règlements et départs de cadres supérieurs qui ont nui à la réputation publique de l’entreprise et au cours de ses actions, le conseil d’administration a été presque entièrement silencieux. »

À la suite du rapport du Wall Street Journal, un communiqué a été publié sur le portail de relations avec les investisseurs d’Activision Blizzard indiquant que Kotick avait la pleine confiance du conseil d’administration de la société.

