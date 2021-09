Les actionnaires des sociétés du groupe MP Birla votent contre l’induction des candidats

in

Harsh V Lodha, qui sollicitait un renouvellement de son mandat d’administrateur de Birla Cable, a reçu 83,11% des votes valides exprimés en sa faveur.

Les Lodhas ont remporté une victoire majeure lors des assemblées générales annuelles (AGA) des trois sociétés de fabrication de câbles du groupe MP Birla – Birla Cable, Universal Cables et Vindhya Telelinks – alors que les actionnaires ont voté contre l’intronisation des candidats de The Punjab Produce & Trading Co aux conseils d’administration des sociétés.

En revanche, Satish Pradhan, qui était le candidat de The Punjab Produce & Trading Co, l’une des sociétés d’investissement du groupe MP Birla, en tant qu’administrateur non exécutif non indépendant de Birla Cable à la place de Lodha, n’a reçu que 18,55% votes des actionnaires à environ 81,50 % des voix valablement exprimées contre sa nomination.

Les résultats du vote de l’AGA de Birla Cable ont en outre révélé que Dhanpat Ram Agarwal, également candidat de The Punjab Produce & Trading Co, n’avait reçu que 18,55 % des voix exprimées en sa faveur.

La Punjab Produce & Trading Co avait précédemment envoyé des avis aux sociétés d’exploitation du groupe, Birla Corporation, Birla Cable, Universal Cables et Vindhya Telelinks, proposant des sièges au conseil d’administration de ses candidats au conseil d’administration des sociétés. Les AGA des trois entreprises de câblodistribution ont eu lieu le 23 septembre. L’AGA de Birla Corporation est prévue le 29 septembre.

De manière significative, le conseil d’administration de toutes les sociétés opérationnelles du groupe MP Birla a « fortement recommandé de ne pas » l’induction de candidats de The Punjab Produce & Trading Co, qui a des litiges en cours avec les sociétés et entités appartenant au groupe.

« C’est une victoire historique après des années d’actes malveillants, et l’une des plus mémorables des 17 années de guerre par procuration menée contre la volonté de feu Priyamvada Birla », a déclaré l’avocat de Lodha, Debanjan Mandal, partenaire de Fox & Mandal. “Cela nous donne une immense confiance pour affronter beaucoup plus”, a ajouté Mandal.

Notamment, la genèse de la dispute juridique vieille de plus de 17 ans entre les Birlas et les Lodhas concernant le contrôle du domaine Birla réside dans le testament contesté de feu Priyamvada Devi Birla, qui a été exécuté en juillet 1982 après que le prétendu testament aurait transféré les actions. du groupe MP Birla, collectivement appelé Birla Estate, en faveur de Rajendra Singh Lodha.

La bataille juridique a commencé après les testaments de juillet 1982 qui ont cédé tous les actifs à des œuvres de bienfaisance, mais un autre testament du 18 avril 1999 les a donnés à Rajendra Singh Lodha, actuellement poursuivi par son fils Harsh Vardhan Lodha et d’autres héritiers.

