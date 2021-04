Les actionnaires d’ICICI Bank recevront un dividende de 2 roupies par action après une hausse spectaculaire de 260% des bénéfices

ICICI Bank a fait état d’un bond remarquable de son bénéfice net.

Le prêteur du secteur privé ICICI Bank a annoncé aujourd’hui un dividende de 2 Rs par action. Le dividende est soumis à l’approbation des actionnaires. L’annonce est venue avec les résultats trimestriels d’ICICI Bank, où le prêteur a fait état d’un bond massif de 260% en glissement annuel du bénéfice net au cours du trimestre janvier-mars de l’exercice précédent. Le cours de l’action d’ICICI Bank s’est terminé dans la négative vendredi et a clôturé à plat sur une base hebdomadaire à Rs 570 par action.

«Le Conseil a recommandé un dividende de Rs 2 par action conformément aux directives applicables. La déclaration de dividende est soumise aux approbations requises », a déclaré la banque dans un dossier réglementaire. ICICI Bank n’a pas déclaré la date d’enregistrement pour le versement du dividende. En 2019, le paiement du dividende d’ICICI Bank était de 1 Rs par action, tandis qu’en 2018, le prêteur a versé 1,5 Rs par action sous forme de dividende.

Au cours du dernier trimestre de l’exercice précédent, le revenu net d’intérêts de la banque ICICI s’élevait à 10 431 crores de roupies, en hausse de 17% par rapport à l’année précédente. Le revenu hors intérêts du prêteur était de Rs 4.137 crore contre Rs 4.013 crore à la même période l’année dernière. La banque a informé que le total de ses dépôts avait augmenté de 21% d’une année sur l’autre à Rs 9,32 lakh crore. «Les dépôts moyens en compte courant ont augmenté de 34% d’une année sur l’autre au quatrième trimestre de l’exercice 21. Les dépôts moyens des comptes d’épargne ont augmenté de 21% d’une année sur l’autre au cours de la même période », a déclaré ICICI Bank.

Le portefeuille de prêts aux particuliers d’ICICI Bank a augmenté de 20% par rapport à l’année précédente et de 7% en séquentiel. Les prêts aux particuliers représentaient 67% du portefeuille total de prêts au 31 mars 2021. À la suite de la pandémie, la Banque a fait une provision supplémentaire de Rs 1 000 crore liée au covid-19 au cours du trimestre sous revue et a détenu des provisions liées au covid-19 de Rs 7,475 crore. Le ratio des actifs nets non performants (NPA) a reculé à 1,14% à la fin du trimestre, contre 1,26% (sur une base pro forma) au cours de ce trimestre de l’exercice 21 et 1,41% par rapport à la même période il y a un an. Parallèlement, les NPA bruts d’ICICI Bank s’établissaient à 4,96% contre 5,53% à la même période l’année précédente.

ICICI Bank a en outre informé les bourses que son conseil d’administration avait approuvé la collecte de fonds au moyen d’émissions de titres de créance, y compris au moyen de débentures non convertibles sur les marchés nationaux jusqu’à une limite globale de 200 milliards de roupies par voie de placement privé et d’émissions d’obligations / billets / certificat offshore de dépôts sur les marchés étrangers jusqu’à 1,50 milliard de dollars en tranches simples / multiples pour une période d’un an, à compter de la date d’adoption de la résolution par le Conseil.

