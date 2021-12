Les actionnaires d’IndiGo approuvent la suppression de la clause de premier refus des statuts

L’adoption d’une résolution spéciale lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue jeudi devrait ouvrir la voie à la résolution du différend entre les deux promoteurs.

Les actionnaires d’IndiGo ont approuvé jeudi une résolution spéciale pour supprimer la clause, qui donnait à ses promoteurs, Rakesh Gangwal et Rahul Bhatia, le pouvoir de droit de premier refus (RoFR) lorsque l’un d’eux voulait vendre ses actions, des statuts ( AoA) de la compagnie aérienne.

L’adoption d’une résolution spéciale lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue jeudi devrait ouvrir la voie à la résolution du différend, qui dure depuis 2019, entre les deux promoteurs.

Bhatia et ses entités liées détiennent environ 38 pour cent d’InterGlobe Aviation, qui est la société holding d’IndiGo Airline. Gangwal et ses entités liées détiennent environ 37 pour cent de cette société.

La querelle entre les deux promoteurs est tombée dans le domaine public après que Gangwal a écrit au régulateur du marché Sebi en juillet 2019 et a demandé son intervention pour remédier aux prétendues défaillances de la gouvernance d’entreprise dans l’entreprise, accusations qui ont été rejetées par le groupe Bhatia.

Dans un avis à l’ESB, InterGlobe Aviation a déclaré : « La présente vise à vous informer que les membres de la société lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 30 décembre 2021, ont approuvé la résolution spéciale de modification de l’AoA de la société par suppression de Articles 1.6 à 1.15 (Transfert d’actions de participation), 1.16 à 1.20 (Acquisition d’actions) et 2A (Autres dispositions sur les actions de participation), avec la majorité requise. Environ 99,99 pour cent des actionnaires ont voté en faveur de la résolution, conformément à l’avis.

En 2019, les deux promoteurs avaient déménagé devant la Cour d’arbitrage international de Londres pour résoudre leurs différends.

Le tribunal a rendu son ordonnance le 23 septembre de cette année, à la suite de quoi l’AGE a été convoquée pour modifier l’AoA de la société.

