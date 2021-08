Les actionnaires institutionnels votant contre les résolutions des hauts dirigeants lors des assemblées générales

Les raisons pour ne pas soutenir les résolutions allaient des problèmes de gouvernance à la proposition d’augmentations de salaire pendant les périodes difficiles et aux ESOP fournis jusqu’à la fin du mandat d’un administrateur.

Par Rajesh Kurup

Il y a eu une tendance à la hausse du nombre de résolutions d’entreprise votées par les actionnaires institutionnels lors des assemblées générales annuelles (AGA), car une plus grande sensibilisation des investisseurs et des différences avec la direction sur les décisions clés conduisent à un activisme accru des actionnaires.

Les investisseurs institutionnels ont voté contre les résolutions de 63 entreprises depuis le début de la saison des AGA en juillet de cette année, et cela devrait encore augmenter dans les mois à venir.

Les résolutions qui n’ont pas trouvé l’adhésion des actionnaires vont de l’adoption des états financiers, des augmentations de salaire aux hauts gradés, du paiement de commissions aux administrateurs indépendants, de l’attribution de plans d’options d’achat d’actions aux employés (ESOP) et même des acquisitions. Cependant, le plus grand nombre de refus concernait le renouvellement des mandats d’administrateurs, notamment en tant que non-exécutifs et non-indépendants. Les raisons pour ne pas soutenir les résolutions allaient des problèmes de gouvernance à la proposition d’augmentations de salaire pendant les périodes difficiles et aux ESOP fournis jusqu’à la fin du mandat d’un administrateur.

« Les investisseurs sont de plus en plus conscients de leurs droits mais aussi des enjeux des entreprises, et ils ne votent pas aveuglément pour les propositions recommandées par la direction. En outre, les régulateurs tels que Sebi et IRDA poussent également les investisseurs à agir dans l’intérêt des porteurs de parts et des assurés », a déclaré Shriram Subramanian, fondateur et directeur général d’InGovern Research Services, une société de conseil en procuration basée à Bengaluru. “La dissidence aux propositions ne doit pas être considérée comme une confrontation entre la direction et les actionnaires institutionnels, mais doit être considérée comme une suggestion ou une recommandation pour une meilleure gouvernance”, a ajouté Subramanian.

Cependant, une majorité de ces résolutions sont adoptées en fonction de l’actionnariat des promoteurs dans la société. Selon la loi, 50 % du total des votes est requis pour que les résolutions ordinaires soient adoptées et celui des résolutions spéciales est de 75 %.

Plus tôt ce mois-ci, les actionnaires institutionnels, y compris les investisseurs institutionnels étrangers et les fonds communs de placement, ont rejeté la proposition d’Eicher Motors de reconduire son directeur général Siddhartha Lal avec une augmentation de salaire.

Cependant, le conseil d’administration d’Eicher Motors a reconduit Lal en tant que directeur général pour cinq ans après avoir révisé sa structure de rémunération qui a été rejetée. La principale préoccupation des investisseurs n’était pas la reconduction de Lal ou la compensation proposée, mais le manque de clarté concernant la disposition habilitante qui permettait le paiement jusqu’à 3% des bénéfices, la société a informé les bourses, ajoutant que le conseil d’administration retournerait aux actionnaires pour approbation. . Eicher partagerait les détails de la rémunération de Lal par courrier plus tard.

Dans le cas de Lupin, une résolution visant à octroyer 6 millions d’options d’achat d’actions aux salariés a été rejetée, avec 79% des institutions votant contre. Selon les analystes de l’industrie, les actionnaires étaient d’avis que la période de pandémie était le moment de réduire les coûts.

Les actionnaires institutionnels ont également voté contre les résolutions de Hero MotoCorp, Titan Company, JB Chemicals & Pharmaceuticals, Wockhardt, Lupin, JSW Energy, Indus Towers, KEC International et Oracle Financial Services Software, entre autres.

« Alors que les investisseurs acceptent le lien entre les bonnes pratiques de gouvernance et une meilleure performance du cours des actions, nous assistons à une augmentation constante des votes institutionnels et à une augmentation du nombre d’investisseurs votant contre les résolutions. C’est un signal des investisseurs que la gouvernance doit être la priorité des conseils d’administration, ainsi que la performance », a déclaré Amit Tandon, fondateur et directeur général de la société de conseil en vote Institutional Investor Advisory Services India Ltd (IiAS).

