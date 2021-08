Les actionnaires minoritaires se font entendre

Malgré la réglementation SEBI et les discours ESG, l’amélioration attendue n’arrive pas assez tôt.

Les actionnaires minoritaires semblent enfin affirmer leur influence. Les résolutions visant à adopter les comptes de Vedanta Limited et à reconduire UK Sinha, ancien président du Securities and Exchange Board of India (Sebi), à son conseil d’administration en tant qu’administrateur indépendant non exécutif, se sont heurtées à une certaine résistance de la part d’un contingent inhabituellement important de actionnaires. Ces derniers ont également voté contre la nomination d’autres administrateurs indépendants. Bien sûr, étant donné que les promoteurs détiennent 65% du capital social, même la résolution spéciale pour la reconduction de Sinha – exigeant 75% des personnes présentes et votantes pour dire oui – a été adoptée.

Mais c’est un signal d’alarme pour les autres actionnaires institutionnels et régulateurs. D’après les rapports publiés par les cabinets de conseil en vote, les actionnaires minoritaires avaient de très bonnes raisons d’être mécontents. Les rapports ont mis en évidence des transactions financières douteuses au sein des sociétés du groupe et des qualifications de l’auditeur. L’IIAS a noté que les administrateurs indépendants n’avaient pas réussi à protéger les intérêts des actionnaires minoritaires, adoptant une position passive et permettant un soutien des flux de trésorerie au groupe par l’intermédiaire de la société et de Hindustan Zinc. Il a attiré l’attention sur la remarque des auditeurs selon laquelle il y avait une faiblesse importante dans l’efficacité des contrôles financiers internes de la société en matière d’information financière. En outre, il a cité le rapport de l’auditeur indépendant sur la conformité qui avait une opinion avec réserve à l’effet que la société a conclu une transaction de vente d’investissements totalisant 1 400 crores de Rs avec sa filiale dans le cadre de ses opérations de trésorerie, pour laquelle l’approbation préalable de l’audit comité n’a pas été pris comme stipulé. Pour ces motifs, l’IISA a recommandé que Sinha ne soit pas réélu au conseil d’administration.

La société de procuration SES a également répertorié un certain nombre de transactions qu’elle juge imprudentes. Il a recommandé que Sinha ne soit pas reconduit dans ses fonctions car il était membre du comité d’audit et les comptes avaient été qualifiés. Le cabinet a également attiré l’attention sur le fait qu’un administrateur indépendant, membre du comité d’audit lorsque certaines de ces transactions douteuses avaient eu lieu, a par la suite démissionné du conseil d’administration en novembre 2020, invoquant des engagements familiaux. Il a estimé que cette démission avait été le signe que quelque chose n’allait pas tout à fait dans les transactions avec des parties liées.

La gouvernance d’entreprise n’a jamais été le point fort d’India Inc. Malgré la réglementation SEBI et les discours ESG, l’amélioration attendue n’arrive pas assez tôt. Peut-être que la réglementation n’est pas assez stricte et les sanctions pas assez sévères, et un certain durcissement s’impose. Bien qu’il puisse sembler injuste d’empêcher les promoteurs, avec des enjeux importants, de voter sur des résolutions critiques, les régulateurs peuvent vouloir examiner si certaines résolutions, par exemple, lorsque les comptes ont été qualifiés par les auditeurs, devraient être votées uniquement par les actionnaires minoritaires. Encore une fois, bien que peu nombreux, certaines juridictions prévoient une sélection efficace des administrateurs indépendants par les actionnaires minoritaires. Il s’agit notamment de la Suède, du Brésil, de l’Italie, de la Turquie, du Mexique et du Chili. Sous une forme ou une autre, ces législations donnent aux actionnaires minoritaires le droit d’élire des administrateurs indépendants. Dans certaines juridictions, les actionnaires doivent avoir un total de 5 à 10 % (selon la taille de l’entreprise) ou plus du capital-actions avec droit de vote, pour avoir leur mot à dire dans l’élection des administrateurs indépendants ; dans d’autres, l’enjeu requis n’est pas aussi bien défini.

Le fait est que nous avons besoin de dispositions légales et réglementaires pour contrôler les pratiques des entreprises qui profitent de manière disproportionnée aux promoteurs. Les holdings de grands promoteurs ne sont pas propres à l’Inde – dans la moitié des sociétés cotées dans le monde, les trois plus gros actionnaires détiennent 50 % du capital – et nous pouvons apprendre des autres.

