Les actionnaires ont fait pression sur Microsoft pour qu’il repense son approche du droit de réparation

Microsoft est l’une des premières grandes entreprises technologiques à répondre aux appels à réexaminer sa position sur le droit à la réparation, et s’est engagée à repenser sa position sur le sujet et à modifier ses politiques d’ici la fin de l’année prochaine.

Per Grist et le groupe de défense des actionnaires As You Sow, Microsoft est prêt à répondre aux préoccupations du mouvement du droit de repiar, et a accepté d’embaucher un consultant indépendant pour examiner les avantages de donner aux consommateurs plus d’outils et de droits lorsqu’il s’agit de réparer leur propre technologie.

Traditionnellement, l’accès aux pièces et à la documentation de réparation a été délibérément rendu difficile pour les consommateurs, car des entreprises comme Apple, Microsoft et Samsung préfèrent inciter les consommateurs à utiliser des partenaires de réparation coûteux ou à acheter de nouveaux produits pour remplacer les produits défectueux.

As You Sow a mené une résolution des actionnaires en juin de cette année demandant à Microsoft d’examiner les « avantages environnementaux et sociaux » de permettre aux consommateurs de réparer leurs appareils – et la pression semble avoir fonctionné.

Microsoft publiera un résumé de ses conclusions d’ici mai 2022, et bien que le groupe de défense affirme que l’engagement est « une étape encourageante », il reste à voir à quel point Microsoft va changer ses politiques.

Selon The Verge, Microsoft utilisera cette étape comme « guide » pour sa « conception de produits et ses plans pour étendre les options de réparation d’appareils », à l’avenir. Cela pourrait donc représenter très peu de changements réels. Il convient également de noter à ce stade que Microsoft a toujours été impliqué dans le lobbying contre les lois sur le droit à la réparation dans le Colorado et à Washington.

En espérant que Microsoft et Xbox s’engagent dans le mouvement du droit de réparation, la conversation avance un peu et incite d’autres grandes entreprises technologiques à emboîter le pas. Certaines voix clés du mouvement du droit à la réparation ont déjà considéré cet accord comme encourageant et avant-gardiste, alors espérons qu’il gagnera un peu plus de terrain dans les mois et les années à venir.