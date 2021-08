Les actions à petite et moyenne capitalisation chutent de 1% après avoir atteint de nouveaux sommets alors même que Nifty monte en flèche ; ce qui a stoppé le rallye plus large du marché

Les indices de marché plus larges, BSE Midcap et BSE Smallcap, ont glissé des plus hauts historiques pour finir dans le rouge. Image : .

Les actions à moyenne et petite capitalisation ont chuté de plus de 1% mercredi, alors même que les indices de référence BSE Sensex et Nifty 50 ont atteint un nouveau record. Les principaux indices ont enregistré de nouveaux sommets de clôture pour la deuxième session consécutive mercredi, après l’expansion séquentielle des services PMI en juillet. Alors que les valeurs moyennes ont traversé une phase corrective mercredi après plusieurs mois de surperformance. “La réponse retentissante du commerce de détail le premier jour de l’introduction en bourse du quatuor semble avoir eu un effet de refroidissement sur les marchés au sens large aujourd’hui”, a déclaré S Ranganathan, responsable de la recherche chez LKP Securities.

Les indices de marché plus larges, BSE Midcap et BSE Smallcap, ont glissé des plus hauts historiques pour finir dans le rouge. L’indice BSE Midcap a chuté de 1,05 % ou 244,5 points pour s’établir à 23 130, tandis que l’indice BSE Smallcap a perdu 1,06 % ou 286,4 points pour terminer à 26 848. « Alors que les autres marchés se portent bien, Nifty pourrait continuer à rester stable ou à la hausse, tandis que la correction plus large du marché pourrait se poursuivre pendant quelques séances », a déclaré Deepak Jasani, responsable de la recherche sur le commerce de détail, HDFC Securities. En comparaison, BSE Sensex a terminé à 54 369,77, en hausse de 546,41 points ou 1,02%. Il avait atteint un nouveau sommet historique de 54 465,91 intrajournaliers. De même, l’indice Nifty 50 a augmenté de 128,05 points ou 0,79% à 16 258,80. L’indice Nifty 50 de NSE avait atteint un nouveau sommet de 16 290,20 en séance intrajournalière.

Tandis que les indices Nifty Midcap 50, Midcap 100, Nifty Smallcap 100, Nifty Smallcap50, Nifty Smallcap 250 et Nifty Mid Small Cap 40 ont baissé de plus de 1% mercredi. Sur le plan sectoriel, l’indice Nifty Realty a enregistré une course gagnante de 4 jours et a terminé à près de 2%. Les indices Nifty Auto et Nifty FMCG ont chuté de près de pour cent et l’indice Nifty IT a perdu 0,61 pour cent. D’un autre côté, Bank Nifty a bondi de 2,33 % pour terminer à 36 028,05 niveaux. “L’indice Bank Nifty a montré un mouvement de rattrapage par rapport à la récente sous-performance et a dépassé la barre des 36 000”, a déclaré Ruchit Jain, analyste principal – Technique et dérivés, Angel Broking. Il a également ajouté qu’en dépit de la solidité des indices clés, les marchés au sens large ont enregistré des bénéfices et, par conséquent, l’indice Nifty Midcap s’est soldé par une perte de plus d’un pour cent. Cela pourrait être considéré comme une divergence qui indique que les mouvements du marché peuvent ne pas être aussi fluides qu’on le souhaiterait après une telle cassure.

Les analystes suggèrent que des événements clés tels que l’expiration hebdomadaire des F&O et le résultat de la politique monétaire de la Banque de réserve indienne (RBI) pourraient entraîner une certaine volatilité. Alors que certains analystes restent positifs sur les marchés au sens large et suggèrent d’acheter en cas de creux. « L’espace des moyennes capitalisations devrait évoluer progressivement avec des poches de surperformance », a déclaré Sahaj Agrawal, responsable de la recherche – Dérivés chez Kotak Securities.

