Les actions à petite et moyenne capitalisation devraient surperformer à court terme – Voici pourquoi

Les valorisations des petites entreprises technologiques semblant toujours attrayantes dans l’ensemble, le potentiel pour ce segment de bénéficier des prises de contrôle par des pairs plus importants est là.

L’indice Russell 2000, comprenant 2000 sociétés à petite capitalisation, est en hausse de près de 16,64 % depuis le début de l’année, tandis que le Nasdaq 100, à forte composante technologique, a gagné environ 10,75 % sur la même période. Même sur la période de 12 mois, l’indice des petites capitalisations a généré un rendement de près de 65,75 %, contre environ 42,70 % pour le Nasdaq 100.

Certaines des sociétés à petite capitalisation ont généré d’énormes rendements pour les actionnaires et semblent prometteuses même à long terme. Mais, le rallye des actions à petite capitalisation est-il terminé ou leur reste-t-il plus de vapeur ?

Les dernières nouvelles du président américain Joe Biden concernant l’accord avec le groupe bipartite de sénateurs concernant le plan de dépenses en infrastructures pourraient bien profiter aux petites et moyennes entreprises de tous les secteurs de l’économie.

UBS Chief Investment Office, une société fournissant des conseils institutionnels de qualité aux clients privés, se penche sur les résultats possibles de telles sociétés dans un avenir proche.

À leur avis, « les petites et moyennes entreprises technologiques ont surperformé les méga-entreprises technologiques au cours des dernières semaines, grâce à des résultats solides et à des valorisations favorables. Les actions des petites et moyennes entreprises technologiques mondiales que nous suivons ont gagné près de 10 % au cours du mois dernier, contre un peu moins de 5 % pour les méga-capitalisations mondiales. Cela a conduit certains investisseurs à se demander si les plus petits acteurs sont surchargés et si le moment est venu de revenir aux actions méga-tech. »

Le Chief Investment Office d’UBS continue de s’attendre à ce que les petites et moyennes entreprises surperforment à court terme. Voici pourquoi:

Les petites et moyennes entreprises technologiques (SMID) s’attendent à une croissance plus rapide des bénéfices, ce qui n’a pas encore été pleinement reflété dans les valorisations. Nous prévoyons une croissance des bénéfices d’environ 25 % cette année pour les petites entreprises technologiques, contre environ 20 % pour les méga-tech.

Des résultats récents ont mis en évidence les solides tendances de la demande finale pour les SMID dans des domaines clés tels que les logiciels, la publicité numérique et la chaîne d’approvisionnement technologique globale.

Pourtant, les ratios cours/bénéfices à terme sur 12 mois pour le segment des petites et moyennes capitalisations se situent généralement entre 20 et 20 pour les méga capitalisations. Et les valorisations des méga-technologies sont stables à seulement 5 % par rapport à leurs sommets de février contre 10 à 15 % pour les SMID.

Les actions à grande capitalisation sont susceptibles de subir une pression accrue de la part des régulateurs et des autorités fiscales. En Chine, aux États-Unis et en Europe, les méga-technologies mondiales font l’objet d’un examen plus approfondi de la part des autorités, que ce soit en matière de fiscalité ou de pratiques antitrust. Cela pourrait peser sur le sentiment des investisseurs envers les méga-technologies à court terme.

Par exemple, Alibaba a subi sa toute première perte trimestrielle au dernier trimestre à la suite d’une amende antitrust record de 2,8 milliards de dollars. Aux États-Unis, les législateurs doivent voter cette semaine sur cinq projets de loi visant à démanteler les grandes entreprises technologiques après une enquête de 16 mois visant à déterminer si elles avaient abusé de leur position dominante sur le marché.

En revanche, les petits acteurs technologiques sont moins susceptibles d’être affectés par un tel examen, d’autant plus que la plupart des gouvernements cherchent à uniformiser les règles du jeu. La course numérique mondiale entre les nations signifiera également que les gouvernements seront probablement soucieux de freiner l’innovation et la créativité parmi les petits acteurs technologiques.

Alors que les valorisations des petites entreprises technologiques semblent toujours attrayantes dans l’ensemble, UBS voit le potentiel pour ce segment de bénéficier de rachats par des pairs plus importants. En revanche, les fusions et acquisitions dans la partie méga-capitalisation du marché – qui sont généralement moins courantes – semblent encore moins probables que d’habitude en raison des évaluations exigeantes et des pressions réglementaires.

