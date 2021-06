Les actions AMC et BlackBerry bondissent alors que le rallye Reddit démarre

Un taxi passe devant un théâtre AMC au milieu de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) dans le quartier de Manhattan à New York, New York, États-Unis

Les actions des « actions mèmes » AMC Entertainment (AMC.N) et BlackBerry Ltd ont bondi dans les premières transactions jeudi, prolongeant un rallye brûlant conduit par les petits investisseurs sur les plateformes de trading en ligne.

L’action d’AMC était en hausse de 14,5 % à 71,60 $ après avoir presque doublé de valeur mercredi et atteint une capitalisation boursière de plus de 28 milliards de dollars. Les actions de BlackBerry cotées aux États-Unis ont bondi de 29,1 %, portant leurs gains totaux cette année à plus de 130 %.

La dernière étape du rallye, qui a fait grimper les actions du détaillant de jeux vidéo GameStop Corp (GME.N) de 1 600 % en janvier, a de nouveau été alimentée par des inventeurs amateurs agissant de concert pour offrir des actions avec un intérêt court élevé, obligeant les investisseurs baissiers à dénouer leurs paris à perte.

“Bien que nous ayons vu certaines sorties de positions tout au long de l’année, la majorité des vendeurs à découvert ont été heureux de s’asseoir sur des pertes papier importantes dans l’espoir que les investisseurs particuliers cligneront d’abord des yeux et que les pertes ne seront pas réalisées”, a déclaré Peter Hillerberg , co-fondateur de la société d’analyse financière Ortex.

« Cela ressemble maintenant à une stratégie erronée. »

Les investisseurs court-circuitant AMC auraient perdu 2,75 milliards de dollars rien que pour mercredi, selon les données d’Ortex. L’intérêt à découvert dans AMC est actuellement estimé à 21% du flottant, selon les données de Refinitiv.

Les actions d’autres favoris de Reddit, notamment GameStop et Koss Corp (KOSS.O), ont augmenté respectivement de 1,1% et 5,2%.

Sur le fil de discussion WallStreetBets de Reddit, les utilisateurs ont continué à applaudir le rassemblement des actions d’AMC et de BlackBerry.

« Nous ne pouvons pas nous arrêter… Ils ne peuvent pas nous arrêter, même s’ils essaient… nous sommes de vrais soldats, nous ne mourons pas… Nous continuons à rouler… », a posté un utilisateur, u/Ninjatruth.