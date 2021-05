Les actions AMC et GameStock sont-elles à nouveau en hausse?

Plus tôt cette année, les actions de certaines entreprises ont fait le buzz sur les réseaux sociaux et le marché boursier car elles ont reçu un soutien massif du célèbre groupe WallStreetBets Reddit.

Il semble que les mêmes actions ont recommencé à se rallier, récompensant les investisseurs qui étaient restés fidèles aux actions même pendant leur période de turbulence.

Augmentation des actions Meme

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et une analyse de marché? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Express Inc., AMC Entertainment Holdings Inc et GameStop Corp ont augmenté de plus de 37% pour la semaine.

Cela montre une augmentation qui n’a pas été observée depuis des mois depuis la hausse fin janvier, lorsque les inventeurs individuels se sont rassemblés pour montrer un intérêt sans précédent pour certaines actions abandonnées par Wall Street.

Cependant, par rapport au rallye de janvier, le rallye des prix de cette semaine est relativement plus modéré. Mais cela a eu un impact sur les forums Reddit, les flux Twitter et les salles de discussion Discord.

Comme le rallye de janvier, il semble que les commerçants de détail conduisent le rallye, bien que le catalyseur reste flou.

Un analyste de Wedbush Securities, Michael Pachter, a déclaré que la fièvre des actions sous-évaluées se reproduisait. Il a dit que ceux qui ont conçu cette fièvre sont encore une fois les marchands de Reddit.

“Les raiders de Reddit sont de retour”, a-t-il déclaré, les actions AMD et GameStop étant parmi les actions les plus échangées mercredi.

Niveaux de survente du marché spéculatif

Les actions d’AMC Entertainment, un objectif de Reddit, ont augmenté de 19,2% mercredi, portant ses revenus hebdomadaires à plus de 60%. Un autre objectif de Reddit, GameStop, a augmenté de 15,8% le même jour, portant ses revenus hebdomadaires à 37%.

Bed Bath & Beyond et BlackBerry étaient d’autres actions de meme populaires qui ont rebondi, avec des gains de 11,6% et 9,9%, respectivement.

Les stratèges pensent que ce récent rallye est le résultat de niveaux de survente d’actifs spéculatifs. La semaine dernière, Bitcoin (BTC / USD) a perdu jusqu’à 40% la semaine dernière. D’autres actifs cryptographiques tels que Ethereum (ETH / USD) ont également perdu de la valeur. Bien que certaines des pertes se soient redressées cette semaine, elles ont tout de même eu un impact sur d’autres marchés.