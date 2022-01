Les actions américaines à grande capitalisation les mieux placées pour 2022 au milieu de la position belliciste de la Fed, selon Morgan Stanley

Les marchés boursiers du monde entier surveillent de près le resserrement de la politique monétaire des banques centrales à l’aube de la nouvelle année.

Les marchés boursiers du monde entier surveillent de près le resserrement de la politique monétaire des banques centrales à l’aube de la nouvelle année. Au milieu d’un resserrement de la politique et d’une décélération attendue de la croissance, les analystes de Morgan Stanley ont déclaré que les actions à grande capitalisation s’avèrent toujours être le meilleur moyen d’aider les investisseurs à empocher des gains sains. La société de bourse recommande les actions à grande capitalisation cotées aux États-Unis depuis la mi-novembre de l’année dernière. « … nous pensons que la croissance va ralentir cette année, car la plupart de nos indicateurs avancés indiquent ce résultat. De plus, cette dynamique devrait soutenir les défensives surperformant les cycliques au milieu d’un leadership de qualité à grande capitalisation », ont-ils ajouté.

La Fed américaine hawkish en tête

La Réserve fédérale des États-Unis devrait être plus belliciste en 2022, car l’inflation continue d’être une préoccupation majeure au milieu de l’ère des taux d’intérêt bas. « Sur le premier point, la Fed et d’autres banques centrales semblent déterminées à supprimer les accommodements monétaires face à une inflation plus élevée », a déclaré Mike Wilson, directeur des investissements et stratège en chef des actions américaines pour Morgan Stanley. Il a ajouté que les élections de mi-mandat aux États-Unis pourraient rendre la Fed américaine plus belliciste que prévu.

Le compte rendu de la réunion du FOMC de la Fed tenue en décembre montre que la banque centrale américaine pourrait être plus belliciste que prévu. Lors de la réunion politique de la Fed des 14 et 15 décembre, les décideurs ont déclaré qu’un marché du travail « très tendu » et une inflation en hausse pourraient obliger la Fed américaine à relever ses taux plus tôt et à commencer à réduire ses avoirs globaux comme deuxième frein à l’économie. Ces commentaires ont depuis fait chuter le NASDAQ de plus de 3% tandis que le Dow Jones a glissé de près de 1%.

Où investir

« Au cours des neuf derniers mois, le biais de qualité a conduit de plus en plus d’argent dans une poignée d’actions de croissance à grande capitalisation – soulignant davantage l’importance de privilégier les grandes sur les petites depuis mars », a déclaré Mike Wilson. Hormis les grandes capitalisations, Mike Wilson a conseillé aux investisseurs de se pencher sur les actions qui ont déjà corrigé mais offrent toujours de bonnes perspectives à une valorisation raisonnable. « Quelques domaines que nous pensons avoir du sens à considérer incluent les services aux consommateurs et d’autres entreprises avec une demande refoulée. Dans les segments les plus porteurs, nous pensons que la biotechnologie et l’Internet chinois sont de bons candidats pour la pêche de fond. Pendant ce temps, nous serions toujours prudents avec les actions technologiques très chères qui restent non rentables. » il ajouta.

Parmi les valeurs défensives, le stratège en actions de Morgan Stanley a déclaré que les soins de santé, les REITS et les biens de consommation de base ont tendance à être les plus performants dans un régime de croissance en décélération mais positif. De plus, les analystes ont également une opinion positive sur les financières. « Nous restons positifs sur les financières, notre seule surpondération cyclique. Une sauvegarde des taux en est la raison, et cela pourrait se produire maintenant », a ajouté Mike Wilson.

Suggérant une approche d’haltères, Mike Wilson a déclaré qu’en 2022, les investisseurs devraient s’en tenir à un biais défensif de qualité à grande capitalisation, mais l’équilibrer avec les valeurs financières et les petites actions de valeur à moyenne capitalisation.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.