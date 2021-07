Les actions américaines à grande capitalisation regagnent de l’élan, Russell 1000 bondit ; rallye des actions technologiques

Auparavant, alors que le monde anticipait une croissance économique robuste après la pandémie, les actions à petite capitalisation ont surperformé. (Photo : REUTERS)

Les actions à grande capitalisation de Wall Street semblent revenir dans le sillon, rattrapant leurs pairs à petite capitalisation alors que les marchés boursiers américains atteignent des sommets records. « Le Russell 1000 a regagné du terrain par rapport au Russell 2000 depuis la mi-mars, coïncidant avec l’assouplissement du rendement à long terme du Trésor américain d’un pic de 1,75 % à environ 1,5 % fin juin, et l’aplatissement de la courbe des rendements américaine, », ont déclaré Mark Barnes, responsable de la recherche en investissement (Amériques) et Christine Haggerty, recherche en actions, FTSE Russell. Les Russell 1000 et Russell 2000 sont en hausse de 14,9% et 17,4%, respectivement, depuis le début de l’année.

Plus tôt, alors que le monde anticipait une croissance économique robuste après la pandémie, les actions à petite capitalisation ont commencé à surperformer. “La surperformance des petites capitalisations plus tôt dans l’année a été alimentée par les attentes selon lesquelles l’accélération du déploiement de la vaccination aux États-Unis et l’assouplissement des mesures de verrouillage inaugureraient une période de croissance économique robuste alors que l’activité se normalisait”, ont déclaré Barnes et Haggerty. Les perspectives d’avenir prometteuses ont poussé les investisseurs à choisir des actions qui bénéficieraient de l’économie de relance, au détriment des surperformances pandémiques de l’année dernière, principalement des actions technologiques à grande capitalisation.

Maintenant, alors que les marchés boursiers américains atteignent des sommets records, surmontant les turbulences déclenchées par les craintes d’une inflation galopante et un pivot de politique préventive de la Fed. L’évolution des conditions macroéconomiques a entraîné un remaniement spectaculaire du leadership du marché, selon FTSE. “Ce calcul a changé avec la reprise des bons du Trésor à 10 ans et le dénouement du commerce de la reflation, qui s’est accéléré suite aux signaux de la Fed lors de sa réunion de juin selon lesquels elle pourrait ne pas être aussi tolérante à une inflation plus élevée que précédemment télégraphié dans son nouveau cadre politique. ,” ils ont dit.

Au cours des derniers mois, les secteurs à forte croissance tels que la technologie et la consommation discrétionnaire ont inversé leur sous-performance antérieure depuis la mi-mai, tandis que les secteurs de valeur traditionnels (notamment les financières) ont perdu la faveur. Cela a aidé l’indice FTSE Russell 1000 à dépasser le Russell 2000. Depuis la fin du mois de mars de cette année, Facebook, Amazon, Apple, Google et Microsoft – certains des plus grands noms de la technologie à Wall Street – ont bondi de plus de 17 % chacun. Parallèlement aux actions technologiques, les détaillants tels que Target et Costco ont respectivement augmenté de 14 % et 23 %. “Bien que le Russell 2000 ait bénéficié de bon nombre des mêmes groupes – notamment la technologie, la consommation discrétionnaire (par exemple, les médias) et les soins de santé – leurs contributions étaient inférieures à celles de leurs pairs à grande capitalisation”, ont déclaré Mark Barnes et Christine Haggerty.

