Les actions américaines approchent des records, mais ces 3 méga-déclencheurs pourraient propulser Wall Street encore plus haut

L’indice Dow Jones a grimpé de 14% jusqu’à présent cette année, tandis que l’indice S&P 500 a bondi de 16%, mais le rallye pourrait avoir plus de vapeur. Les analystes de Morgan Stanley l’ont réduit à trois mégatendances qui pourraient pousser les marchés boursiers à la hausse dans le monde post-pandémique. Les indices boursiers de Wall Street ont grimpé en flèche avec la réouverture de l’économie américaine et l’accélération de la campagne de vaccination. Alors que le NASDAQ et le S&P 500 ont atteint de nouveaux sommets historiques plus tôt cette semaine, le Dow Jones avait revendiqué un nouveau sommet en mai de cette année.

“Alors que les investisseurs se concentrent souvent sur les gros titres quotidiens sur la réouverture post-pandémie et la reprise économique, il est important de prendre du recul et de réfléchir à l’impact à plus long terme du COVD-19”, a déclaré Daniel Skelly, responsable des études de marché et de la stratégie, Morgan Stanley. Gestion de patrimoine. Il a ajouté que les investisseurs devraient parfois avoir une vue d’ensemble et façonner leur portefeuille en fonction de l’évolution des marchés boursiers au cours des deux à trois prochaines années.

Les dépenses de consommation

La première mégatendance identifiée par Daniel Skelly et son équipe est l’attente de dépenses massives. “Peut-être que le moteur le plus immédiat de la croissance économique et des cours des actions est la poursuite de fortes dépenses de consommation, grâce à des mesures de relance budgétaire supplémentaires frappant le portefeuille des consommateurs américains à faible revenu”, a-t-il déclaré. Aidé par les contrôles de relance et les blocages, le taux d’épargne aux États-Unis est passé à 33,7 % en avril 2020 contre 7,2 % en décembre 2019. « Le déploiement du vaccin et la réouverture de l’économie américaine qui en résulte pourraient également entraîner des dépenses supplémentaires pour une variété de services, en particulier des consommateurs haut de gamme », a ajouté Daniel Skelly.

Cette situation est différente de celle de 2008, lorsque les Américains étaient fortement endettés. La flambée des dépenses de consommation devrait favoriser une croissance économique plus rapide.

L’économie numérique se développe

Pendant la pandémie, les entreprises du monde entier ont augmenté la mise en ce qui concerne la numérisation de leurs opérations. Les analystes de Morgan Stanley disent que le monde pourrait ne jamais revenir à ce qu’il était avant en 2019. « Avec la pandémie poussant les employés de bureau à travailler à domicile, l’année dernière a vu une forte augmentation de 30% des dépenses des entreprises en matériel technologique, et nous anticipez des dépenses plus élevées pour les services numériques, alors que l’économie se redresse et que les entreprises s’adaptent à une “nouvelle normalité”, a déclaré Daniel Skelly.

De plus, Katy Huberty, analyste actions chez Morgan Stanley, voit des preuves précoces de changements de modèle commercial qui anticipent des changements permanents dans les préférences des consommateurs et l’accélération des tendances dans le commerce électronique et les services électroniques.

Les investisseurs de la génération Y à la hausse

Pendant la pandémie, Wall Street a connu une participation accrue des jeunes investisseurs. « Actuellement, seuls 6,5% des actifs de la génération Y sont en actions, similaire à l’allocation de 6,0% que les baby-boomers avaient à l’âge de 40,1 ans. en magasin », a déclaré Skelly.

