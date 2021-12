Les actions américaines battent le reste du monde avec la plus grande marge en deux décennies

Les taux réels restent bas et les conditions de liquidité restent assez faciles, les bilans des ménages et des entreprises sont sains et la confiance des consommateurs reste également élevée.

Bloomberg: Les actions ont atteint un record sur la spéculation selon laquelle la reprise économique peut résister à la flambée de coronavirus. Les obligations ont chuté.

Le volume des échanges était faible avant les vacances. La start-up de véhicules électriques Nikola Corp. a bondi au milieu de l’optimisme concernant les livraisons. Les actions cotées aux États-Unis de JD.com Inc. ont coulé sur le plan de Tencent Holdings Ltd. de distribuer plus de 16 milliards de dollars des actions de la société de commerce électronique chinoise sous forme de dividende unique. Crocs Inc., le fabricant de sabots colorés, a plongé après avoir accepté d’acheter la marque de chaussures décontractées Heydude pour 2,5 milliards de dollars. Bitcoin a grimpé au-dessus de 50 000 $.

La confiance des consommateurs américains s’est renforcée en décembre, les ménages étant devenus plus optimistes quant à l’économie. Les ventes de logements neufs ont augmenté en novembre pour atteindre un sommet en sept mois, tandis que les commandes de biens durables ont dépassé les prévisions. Les dépenses de consommation – corrigées de l’inflation – ont stagné, les hausses de prix les plus rapides en près de quatre décennies ayant érodé le pouvoir d’achat. Les demandes d’allocations chômage ont peu changé la semaine dernière.

La pilule Covid-19 de Merck & Co. a été approuvée par les régulateurs américains, offrant aux patients à haut risque une autre option de traitement à domicile. La ville de New York limite les foules et ajoute davantage de mesures de santé et de sécurité pour les fêtards lors de la chute du bal du Nouvel An à Times Square. Les personnes infectées par l’omicron ont 50% à 70% moins de chances que celles atteintes de delta d’être admises dans les hôpitaux, a déclaré l’Agence britannique de sécurité sanitaire.

« Nous sommes toujours dans une assez bonne position pour les actions », a déclaré Anu Gaggar, stratège en investissement mondial chez Commonwealth. « Les taux réels restent bas et les conditions de liquidité restent assez faciles, les bilans des ménages et des entreprises sont sains et la confiance des consommateurs reste également élevée. Ce n’est pas le moment de se diriger vers les sorties.

Quelques-uns des principaux mouvements sur les marchés :

Actions

Le S&P 500 a augmenté de 0,6% à 16 heures, heure de New York

Le Nasdaq 100 a augmenté de 0,8%

Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,5%

L’indice MSCI Monde a progressé de 0,8%

Devises

L’indice Bloomberg Dollar Spot a chuté de 0,1%

L’euro a peu changé à 1,1335 $

La livre sterling a augmenté de 0,5% à 1,3418 $

Le yen japonais a baissé de 0,3% à 114,39 pour un dollar

Obligations

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a progressé de quatre points de base à 1,49%

Le taux allemand à 10 ans a progressé de quatre points de base à -0,25%

Le rendement britannique à 10 ans a progressé de quatre points de base à 0,92%

Marchandises

Le brut West Texas Intermediate a augmenté de 1,5% à 73,83 $ le baril

Les contrats à terme sur l’or ont augmenté de 0,4% à 1 809,90 $ l’once

