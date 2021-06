Les actions Apple, Amazon, Netflix et Microsoft ont battu le NASDAQ la semaine dernière ; Facebook et Google prennent du retard

Alors que la Réserve fédérale américaine réprime le rallye de Wall Street avec une révision des taux plus rapide que prévu, le S&P 500, le Dow Jones et le NASDAQ ont clôturé avec des pertes la semaine dernière. (Photo : REUTERS)

Alors que la Réserve fédérale américaine réprime le rallye de Wall Street avec une révision des taux plus rapide que prévu, le S&P 500, le Dow Jones et le NASDAQ ont clôturé avec des pertes la semaine dernière. Le NASDAQ, cependant, a le moins souffert par rapport à ses pairs, aidé par certaines actions technologiques de renom. Apple, Amazon, Netflix et Microsoft étaient tous dans le vert sur une base hebdomadaire à la cloche de clôture vendredi, tandis que Facebook et Good ont clôturé avec des pertes marginales. Une enquête récente de Bank of America a montré que les gestionnaires de fonds achetaient à nouveau des actions de sociétés technologiques malgré des valorisations élevées.

Imperturbable par la Fed ?

L’action Apple a augmenté de 2,44% au cours de la semaine pour clôturer à 130,46 $ pièce. Le titre a connu une certaine faiblesse mardi, mais a fortement rebondi à partir de mercredi. Avec la bonne performance de la semaine précédente, le fabricant d’iPhone est désormais positif depuis le début de l’année. Outre Apple, Amazon de Jeff Bezos faisait également partie des gagnants la semaine dernière. Les actions Amazon ont augmenté de 4,19 % pour clôturer à 3 486,9 $ par action. La société organisera cette semaine son « Prime Day », ce qui devrait profiter à la société car elle attire les clients à des offres attrayantes.

La plate-forme OTT Netflix a été une non-présentation jusqu’à présent cette année. Cependant, au cours de la semaine précédente, l’action a grimpé de 2,46 % pour clôturer à 500,77 $ par action. La semaine dernière, les analystes de Zacks Research ont déclaré qu’une liste de contenu faible et une production retardée en raison de la pandémie devraient nuire aux perspectives de Netflix au deuxième trimestre de 2021. Ils pensent que la concurrence croissante d’Apple, Amazon, HBO Max, Disney + et Peacock est un vent contraire majeur pour la compagnie.

Microsoft a continué de progresser au cours de la semaine, progressant de 0,61 % à 259,43 $ par action. Désormais, Microsoft a bondi de 19% depuis le début de cette année.

Facebook, Google tombent

En revanche, Facebook et Google faisaient partie des retardataires. Le cours de l’action Facebook a chuté de 0,48% et a clôturé à 329,66 $ par action. Cependant, les performances de la semaine dernière sont un petit bémol sur les performances de Facebook depuis le début de l’année, avec un zoom de 22%. CNBC rapporte que les analystes de Morgan Stanley affirment qu’ils restent les plus positifs sur Facebook parmi les grands noms des médias sociaux, voyant son retour sur investissement, ses innovations de produits et ses options d’achat de monétisation (Reels, Marketplace, Shopping, etc.) engagement à long terme vents contraires. Google a été le moins performant de la semaine, en baisse de 1,15%.

