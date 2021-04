Les actions asiatiques à leur plus haut niveau en 6 semaines, les yeux sur la Fed, le PIB américain

Un homme se reflète sur un tableau de cotation d’actions à Tokyo, Japon

Les actions asiatiques ont atteint des sommets en six semaines lundi au milieu des signes indiquant que la reprise économique mondiale était toujours sur la bonne voie, bien que la hausse des cas de COVID-19 dans la région ait pesé sur le sentiment, poussant les prix du pétrole à la baisse.

Les contrats à terme pour Eurostoxx 50 étaient stables, tout comme ceux du DAX allemand, tandis que les contrats à terme FTSE de Londres étaient un peu plus faibles. Les contrats à terme E-mini pour le S&P 500 ont à peine été modifiés.

L’ambiance était relativement optimiste en Asie où l’indice MSCI des actions Asie-Pacifique hors Japon (.MIAPJ0000PUS) a atteint son plus haut niveau depuis le 18 mars, malgré une liquidation tardive des actions chinoises.

«Les marchés ont évalué la pandémie comme un sprint et non comme un marathon. Cette prémisse pourrait être mise à mal dans les semaines à venir », a déclaré Jeffrey Halley, analyste principal du marché Asie-Pacifique pour OANDA.

Les craintes que la flambée des cas de COVID-19 en Inde ne fasse baisser la demande de carburant du troisième plus grand importateur mondial de pétrole ont fait pression sur les prix du pétrole lundi après leur chute d’environ 1% la semaine dernière.

L’indice chinois de premier ordre CSI 300 (.CSI300) a chuté de 0,7% après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 6 avril plus tôt dans la journée. L’indice boursier de référence de l’Australie (.AXJO) était en baisse de 0,2% avec un jour férié dans cinq des huit États et territoires du pays.

L’indice boursier KOSPI de la Corée du Sud (.KS11) a augmenté de 0,7%, tandis que les actions néo-zélandaises ont augmenté de 0,6% et que le japonais Nikkei (.N225) a annulé ses premières pertes pour augmenter de 0,4%.

Jusqu’à présent, les actifs risqués tels que les actions se sont bien comportés, l’indice MSCI ex-Japon étant sur la bonne voie pour une troisième année consécutive de rendements positifs. Depuis avril 2020, l’indice a offert des rendements positifs sur tous les mois sauf trois.

Des données récentes indiquant une solide reprise économique mondiale avaient renforcé la confiance dans les actifs à risque.

Les indicateurs de l’activité manufacturière de début avril publiés la semaine dernière ont indiqué un début solide pour le deuxième trimestre, les données atteignant des sommets records aux États-Unis et signalant la fin de la récession à double creux en Europe.

Les données sur le produit intérieur brut américain du premier trimestre, attendues plus tard dans la semaine, devraient montrer que l’activité est probablement revenue aux niveaux d’avant la pandémie, ont déclaré des analystes.

«Nous estimons que l’économie réduira l’écart de production et dépassera le potentiel au second semestre de cette année», ont écrit les économistes d’ANZ dans une note du matin, suggérant davantage de hausse pour les actions.

L’Europe «ne peut pas égaler cela, mais à mesure que 2021 progressera jusqu’en 2022, l’écart de croissance avec les États-Unis se rétrécira.»

Cela dit, certains économistes affirment que le marché pourrait connaître une période de ralentissement dans les mois à venir, reflétant des préoccupations allant de la hausse des cas de COVID-19 et des inquiétudes quant au fait que la plupart des avantages d’une relance budgétaire massive ont déjà été pris en compte.

«En d’autres termes, il s’agit peut-être du dernier trimestre où les entreprises peuvent éviter d’être pénalisées pour ne pas voir leurs revenus récupérer rapidement et / ou ne pas donner d’indications», ont écrit les analystes de JPMorgan dans une note.

Des données récentes solides ont signifié que les obligations ont été vendues, bien que les rendements du Trésor américain à 10 ans ne soient pas loin d’un creux récent de six semaines sur les attentes de la Réserve fédérale américaine restera accommodante lors de sa réunion de cette semaine.

En devises, la lire turque a légèrement baissé, ajoutant à une récente baisse et se rapprochant d’un plus bas historique alors qu’un froid s’installait sur les relations avec les États-Unis et après que le nouveau chef de la banque centrale eut signalé que les hausses de taux nuiraient à l’économie.

L’indice du dollar américain a glissé à 90,679 contre un panier de grandes devises, un niveau jamais vu depuis le 3 mars.

Le billet vert était une nuance plus faible sur le yen japonais refuge à 107,80. L’euro a augmenté de 0,1% à 1,2105 $. Le dollar australien sensible au risque est resté piégé dans une bande étroite pour être le dernier à 0,7766 $.

Dans les matières premières, le brut américain a reculé de 73 cents à 61,41 $ le baril et le Brent a reculé de 78 cents à 65,33 $.

L’or a grimpé de 0,1% à 1 779,19 $ l’once.