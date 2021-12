Les actions asiatiques augmentent, le yen baisse alors que les traders ignorent les craintes d’Omicron

Une variété de classes d’actifs, du pétrole au Nikkei Stock Average au Japon, se négocient désormais à des sommets d’environ un mois

Les actions asiatiques ont gagné mardi, évoluant dans le sillage d’une autre journée record à Wall Street au milieu de chiffres de détail solides, tandis que le yen, valeur refuge, a perdu du terrain, les traders restant dans des devises plus risquées et des classes d’actifs comme les actions.

Une variété de classes d’actifs, du pétrole au Nikkei Stock Average au Japon, se négocient désormais à des sommets d’environ un mois, après avoir regagné les pertes de fin novembre, lorsque la variante Omicron de COVID-19 est apparue pour la première fois et a envoyé les investisseurs se précipiter vers des valeurs refuges.

Alors que les pires craintes de l’impact de la nouvelle variante se sont dissipées, les investisseurs sont revenus aux actifs à risque.

Mardi, le Nikkei du Japon a gagné 1,1% et a atteint son plus haut depuis le 26 novembre, tandis que l’indice MSCI le plus large des actions d’Asie-Pacifique en dehors du Japon a gagné 0,23%. Les pertes récentes de poids lourds de l’indice comme Alibaba et Tencent signifient que l’indice de référence général est toujours bien en deçà de ses niveaux de fin novembre.

« Le sentiment de risque continue », a déclaré Edison Pun, analyste de marché principal chez Saxo Markets à Hong Kong, qui a déclaré que ni Omicron ni la situation des coronavirus en Chine ne troublaient les investisseurs.

La Chine a signalé 209 nouveaux cas confirmés de coronavirus pour le 27 décembre, contre 200 un jour plus tôt, principalement dans la province nord-ouest du Shaanxi, où Xian, la capitale provinciale, est en détention.

Ailleurs, les autorités britanniques et françaises se sont abstenues d’imposer des restrictions strictes aux déplacements, pariant que les taux de vaccination élevés empêcheraient les hôpitaux d’être submergés même si les cas augmentent.

Au cours de la nuit, l’indice S&P 500 a augmenté de 1,38% pour terminer à un record lundi alors que les fortes ventes au détail aux États-Unis ont souligné la force économique, tandis que le Dow Jones Industrial Average a grimpé de 0,98% et le Nasdaq Composite de 1,39%.

L’humeur de risque a pu être vue dans toutes les classes d’actifs.

Les prix du pétrole ont prudemment prolongé leurs gains mardi, après avoir bondi de plus de 2% pour atteindre leur plus haut niveau du mois précédent.

Le brut Brent a augmenté de 0,1% à 78,67 $ le baril et le brut américain a gagné 0,25% à 75,75 $ le baril.

Pendant ce temps, le yen refuge a glissé à 114,87 pour un dollar, après avoir touché un plus bas d’un mois plus tôt dans la session.

Le dollar, également une valeur refuge, a à son tour perdu du terrain sur d’autres devises, par exemple la livre sterling, qui a gagné 0,5% lundi et s’est négociée pour la dernière fois près d’un plus haut de cinq semaines à 1,3445 $.

L’or au comptant était stable à 1 810 $ l’once.

Le rendement des bons du Trésor de référence à 10 ans est resté stable à 1,4824 %, mais a augmenté régulièrement au cours de la semaine dernière conformément au risque sur l’humeur, passant d’aussi bas que 1,375% le 20 décembre.

