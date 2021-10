Les actions asiatiques augmentent ; Les actions de Meituan à Hong Kong bondissent de plus de 7%

SINGAPOUR – Les actions de la région Asie-Pacifique étaient pour la plupart plus élevées dans les échanges de lundi, les actions de Hong Kong ayant dominé les gains au niveau régional.

L’indice Hang Seng de Hong Kong a augmenté de 1,73% dans les échanges matinaux.

Les actions de Meituan à Hong Kong ont bondi de plus de 7 %. Le régulateur chinois du marché a déclaré vendredi avoir infligé une amende d’environ 3,4 milliards de yuans chinois (527,71 millions de dollars) à la société après l’avoir reconnue coupable de pratiques monopolistiques. Pourtant, c’était bien inférieur à l’amende de 18,23 milliards de yuans (2,8 milliards de dollars) qui avait été infligée à Alibaba en avril.

D’autres actions technologiques chinoises à Hong Kong ont également enregistré des gains importants, Tencent augmentant de 2,91 % tandis qu’Alibaba a bondi de 6,69 %. L’indice Hang Seng Tech s’est négocié en hausse de 2,52%.

Les actions de Chine continentale étaient également en hausse, le composite de Shanghai en hausse de 0,22 % tandis que la composante de Shenzhen a progressé de 0,286 %.

Les actions de voyages à Singapour ont bondi dans les échanges de lundi matin, Singapore Airlines grimpant de 8,77% tandis que SATS gagnait 6,24%. Les gains sont intervenus après que les autorités de Singapour ont annoncé ce week-end que davantage de « voies de voyage vaccinées » devraient ouvrir avec 8 autres pays. L’indice plus large du Straits Times dans le pays a augmenté d’environ 0,2%.

Au Japon, le Nikkei 225 a progressé de 1,57% tandis que l’indice Topix a bondi de 1,36%.

Ailleurs, les actions australiennes ont été à la traîne, le S&P/ASX 200 ayant perdu 0,54%.

L’indice MSCI le plus large des actions d’Asie-Pacifique en dehors du Japon s’est négocié en hausse de 0,55%.

Les marchés en Corée du Sud sont fermés le lundi pour un jour férié.

La masse salariale non agricole aux États-Unis n’a augmenté que de 194 000 en septembre, nettement moins que l’estimation du Dow Jones de 500 000, a rapporté vendredi le département du Travail. Pendant ce temps, le taux de chômage a baissé à 4,8%, au-dessus des attentes de 5,1% et le plus bas depuis février 2020.

Le pétrole bondit de 1%

Les prix du pétrole étaient plus élevés le matin des heures de négociation en Asie, les contrats à terme sur le brut Brent de référence internationale ayant augmenté de 1,09% à 83,29 $ le baril. Les contrats à terme sur le brut américain ont gagné 1,44% à 80,49 $ le baril.

L’indice du dollar américain, qui suit le billet vert par rapport à un panier de ses pairs, était à 94,042 après une récente chute au-dessus de 94,2.

Le yen japonais s’échangeait à 112,34 pour un dollar, après s’être affaibli en fin de semaine dernière en dessous de 111,6 contre le billet vert. Le dollar australien a changé de mains à 0,7325 $, au-dessus des niveaux inférieurs à 0,724 $ observés la semaine dernière.

— Jeff Cox de CNBC a contribué à ce rapport.