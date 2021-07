Les actions asiatiques baissent alors que l’inflation américaine ravive la nervosité du taper

Les investisseurs se tiennent devant un tableau électronique affichant des informations sur les actions le premier jour de bourse après les vacances du Nouvel An lunaire d’une semaine dans une maison de courtage à Shanghai, en Chine

Les actions asiatiques ont chuté mercredi après que les données montrant la plus forte hausse de l’inflation américaine en 13 ans ont alimenté les attentes des investisseurs selon lesquelles la Réserve fédérale pourrait sortir plus tôt que prévu des mesures de relance de l’ère pandémique.

L’indice des prix à la consommation américain a bondi de 0,9% en juin, a annoncé mardi le département du Travail. C’était au-dessus des attentes du marché et le gain le plus important depuis juin 2008.

Les actions mondiales se sont redressées ces dernières semaines, envoyant mardi la plus grande jauge d’actions mondiales de MSCI (.MIWD00000PUS) à un niveau record, alors que les investisseurs parient sur une reprise économique mondiale juste assez faible pour permettre aux banques centrales de maintenir une politique accommodante.

Ébranlant un marché complaisant, la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ) a annoncé mercredi de manière inattendue qu’elle mettrait fin à son programme d’achat d’obligations à partir de la semaine prochaine, faisant fortement grimper le dollar Kiwi alors que les marchés parient qu’une hausse des taux est désormais imminente.

Les actions en Europe ont été fixées à une ouverture plus basse mercredi alors que les investisseurs ont réévalué les perspectives de la politique.

Les contrats à terme pan-régionaux Euro Stoxx 50 ont baissé de 0,26% pour la dernière fois, tandis que les contrats à terme allemands DAX ont chuté de 0,34% et les contrats à terme français CAC 40 ont glissé de 0,33%.

Les contrats à terme sur le FTSE ont perdu 0,27%.

“Dans le contexte d’une inflation américaine plus élevée et plus longue, une diminution plus précoce semble être la direction probable du voyage en ce qui concerne la politique”, a déclaré Rob Carnell, responsable de la recherche Asie-Pacifique d’ING.

L’indice MSCI le plus large des actions Asie-Pacifique en dehors du Japon (.MIAPJ0000PUS) a plongé de 0,24%, alors que les blue chips chinois (.CSI300) ont chuté de 1,08%, le Hang Seng de Hong Kong (.HSI) a glissé de 0,7% et le Kospi de Séoul (.KS11) a perdu 0,21%.

Le Nikkei japonais (.N225) a perdu 0,38%.

Les investisseurs surveillent de près le témoignage semestriel du président de la Fed, Jerome Powell, devant le Congrès mercredi et jeudi pour savoir si la Fed prendra des mesures plus agressives pour stopper la hausse de l’inflation. Le témoignage de Powell intervient alors que l’administration Biden continue de faire pression en faveur d’une relance budgétaire pour stimuler l’économie américaine.

Les démocrates de la commission du budget du Sénat américain sont parvenus mardi soir à un accord sur un plan d’investissement dans les infrastructures de 3 500 milliards de dollars qu’ils visent à inclure dans une résolution budgétaire qui sera débattue plus tard cet été.

Pendant ce temps, en Asie, la Chine doit publier jeudi les données de croissance économique du deuxième trimestre, le même jour où une réduction des réserves obligatoires des banques devrait entrer en vigueur, libérant 1 000 milliards de yuans (154,47 milliards de dollars) pour aider à soutenir une reprise économique déséquilibrée.

Les économistes d’un sondage . s’attendaient à ce que la croissance économique de la Chine ait ralenti au deuxième trimestre, car la hausse des coûts des matières premières a nui aux usines et les nouvelles épidémies de COVID-19 ont pesé sur les dépenses de consommation.

Le Premier ministre chinois a déclaré mardi que le pays prendrait des “mesures globales” pour atténuer la hausse des prix des matières premières.

À Wall Street du jour au lendemain, les actions ont d’abord pris les données de l’IPC dans la foulée, faisant grimper les actions technologiques qui prospèrent généralement avec des taux d’intérêt bas, mais les principaux indices ont finalement clôturé en baisse.

Le Dow Jones Industrial Average (.DJI) a chuté de 0,31% à 34 888,79, le S&P 500 (.SPX) a perdu 0,35% à 4 369,21 et le Nasdaq Composite (.IXIC) a chuté de 0,38% à 14 677,65.

Une vente aux enchères de 24 milliards de dollars d’obligations du Trésor à 30 ans a reflété la nervosité des investisseurs lorsqu’ils ont été vendus pour un rendement de 2,00%, plus de deux points de base au-dessus du niveau où la dette s’était négociée avant la vente aux enchères.

Les rendements obligataires se sont repliés mercredi après avoir franchi la courbe un jour plus tôt sur les données d’inflation.

Le rendement à 30 ans a légèrement baissé à 2,0234 % après une clôture de 2,037%, tandis que le rendement de référence à 10 ans a glissé à 1,3963 % après une clôture de 1,415% mardi.

Le rendement à deux ans sensible à la politique était de 0,253% contre une clôture de 0,255%.

Sur le marché des devises, le yen valeur refuge s’est renforcé, le dollar perdant 0,14% contre l’unité japonaise à 110,45 . L’euro a augmenté de 0,14% à 1,1791 $ après que le billet vert ait atteint un sommet de trois mois contre la monnaie unique.

L’indice du dollar, qui suit le billet vert par rapport à un panier de devises d’autres principaux partenaires commerciaux, a baissé de 0,15% à 92,660 après avoir atteint 92,832 auparavant, juste en dessous du niveau de 92,844 atteint la semaine dernière pour la première fois depuis le 5 avril.

Le dollar néo-zélandais a bondi de 1,14% après l’annonce de la RBNZ sur la fin des achats d’actifs.

Les prix du pétrole se sont stabilisés après que les données ont montré que les importations de brut de la Chine au premier semestre ont chuté de 3% de janvier à juin par rapport à l’année précédente. Ils avaient bondi de plus de 2% mardi après que l’Agence internationale de l’énergie a déclaré que le marché devrait s’attendre à un resserrement de l’offre en raison des désaccords entre les principaux producteurs.

Le brut américain a chuté de 0,25% à 75,06 $ le baril et le brut de référence mondial Brent a chuté de 0,16% à 76,37 $ le baril.

L’or au comptant a augmenté de 0,37% à 1 814,04 $ l’once alors que le dollar et les rendements américains ont chuté.