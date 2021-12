Les actions asiatiques bondissent grâce au rallye technologique chinois

L’indice Hang Seng Tech a augmenté d’environ 4% et la Chine a grimpé dans le sillage du plus grand bond d’une journée de l’indice Nasdaq Golden Dragon China depuis 2008, bien qu’il soit toujours en baisse de plus de 40% pour 2021.

Les actions asiatiques ont eu un coup de fouet vendredi après un rallye dans une jauge de Hong Kong des entreprises technologiques à la suite d’une flambée des actions chinoises cotées aux États-Unis. Les contrats à terme américains ont chuté après que Wall Street a chuté d’un record de maigres échanges de fin d’année.

Les dernières données ont montré que le secteur manufacturier chinois a continué de se développer en décembre, procurant un certain soulagement à Pékin alors que la deuxième économie mondiale continue de lutter contre un effondrement du marché immobilier.

Le marché boursier de Hong Kong ferme tôt et le Japon fait partie d’un nombre fermé avant le Nouvel An. Les contrats à terme sur le Trésor sont restés stables après la chute des rendements en heures américaines. Il n’y a pas d’échange de bons du Trésor en Asie en raison des vacances au Japon. Le dollar a fluctué et le pétrole brut a baissé. Bitcoin a conservé ses pertes de décembre.

Les actions mondiales clôturent une année solide, tirées par une poussée américaine tandis que l’Asie est à la traîne en partie à cause de la faiblesse de la Chine sur les restrictions réglementaires et d’un ralentissement de l’économie. Les investisseurs obligataires gèrent les pertes alors que de nombreuses banques centrales s’orientent vers des paramètres monétaires plus stricts pour lutter contre l’inflation. La façon dont le coronavirus et ces changements de politique façonnent la réouverture économique sont la clé des perspectives.

« Alors que nous attendons avec impatience 2022, les gains vont probablement être plus modestes qu’ils ne l’ont été au cours de l’année écoulée », en partie compte tenu de la situation actuelle des valorisations, a déclaré Jason Pride, directeur des investissements pour la richesse privée chez Glenmede, sur Bloomberg. Télévision. Mais il y a aussi des raisons d’être optimiste puisque « nous sommes toujours en train de nous remettre de la pandémie », a-t-il ajouté.

Les données américaines ont montré que les inscriptions au chômage ont chuté de manière inattendue la semaine dernière, tandis que les inscriptions continues ont chuté au plus bas niveau depuis mars de l’année dernière. Une mesure de l’activité commerciale de Chicago a augmenté en décembre plus que les économistes ne l’avaient prédit.

Les commerçants continuent de surveiller les promoteurs immobiliers en difficulté en Chine, y compris certains délais de paiement des coupons initiaux pour les obligations en dollars de Kaisa Group Holdings Ltd.

L’accent a également été mis sur les entretiens téléphoniques entre le président américain Joe Biden et le président russe Vladimir Poutine. Le Kremlin a déclaré que Poutine était satisfait du résultat des discussions. Les États-Unis et leurs alliés ont sonné l’alarme sur une éventuelle invasion russe de l’Ukraine.

