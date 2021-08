Les actions asiatiques chutent alors que la variante Delta jette une ombre sur la croissance

in

Les investisseurs sont assis devant un panneau affichant des informations boursières dans une maison de courtage le premier jour de négoce en Chine depuis le Nouvel An lunaire, à Hangzhou, dans la province du Zhejiang, en Chine

Les actions asiatiques n’ont pas réussi à prendre une avance ferme lors d’une séance exceptionnelle à Wall Street vendredi, car la propagation de la variante Delta du coronavirus dans la région a accru les inquiétudes quant à sa reprise économique.

L’indice MSCI le plus large des actions Asie-Pacifique hors Japon (.MIAPJ0000PUS) a perdu 0,35%, entraîné vers le bas par les blue chips chinois (.CSI300), qui ont chuté de 0,56% et Hong Kong (.HSI) de 0,46%.

Le Nikkei japonais (.N225) a augmenté de 0,11%.

“Il y a deux principaux facteurs de volatilité sur le marché cette semaine, d’une part tout ce qui entoure la réglementation chinoise, et d’autre part la gravité des épidémies de Delta dans la région”, a déclaré Carlos Casanova, économiste principal Asie à l’UBP.

Vendredi, la Chine a signalé 124 cas confirmés pour le 5 août, son nombre quotidien le plus élevé de nouveaux cas de coronavirus dans l’épidémie actuelle, alimenté par une augmentation des infections transmises localement. Les autorités ont imposé des restrictions de voyage dans certaines villes.

La Thaïlande et la Malaisie ont toutes deux signalé jeudi des cas quotidiens records.

Alors que l’indice de référence asiatique MSCI a récupéré une grande partie des pertes induites par la Chine la semaine dernière, il est toujours en baisse d’un peu plus de 10 % par rapport aux plus hauts historiques atteints en février.

En revanche, l’indice mondial des actions MSCI (.MIWD00000PUS) se négocie juste en deçà d’un record atteint mercredi.

“Les investisseurs internationaux sont toujours en train de comprendre ce qui s’est passé dans le secteur de l’éducation (en Chine) et s’attendent à ce que cela continue de stimuler le sentiment”, a déclaré Casanova.

“La campagne réglementaire n’est pas encore terminée, elle devrait continuer à être un facteur dans les trois à six prochains mois environ”, a-t-il déclaré.

Ailleurs dans la région, PT Bukalapak.com Tbk (BUKA.JK), une société de commerce électronique indonésienne soutenue par Ant Group et le fonds souverain singapourien GIC [RIC:RIC:GIC.UL], a augmenté de 24,7% lors de ses débuts sur le marché après avoir levé 1,5 milliard de dollars lors de la plus grande offre publique initiale du pays.

Les analystes affirment que la cotation établira la référence pour les candidats à l’introduction en bourse dans une région où les investisseurs mondiaux recherchent des entreprises à croissance rapide.

Le Nasdaq et le S&P 500 ont clôturé à des niveaux record jeudi après une vague de bénéfices d’entreprises solides et une nouvelle baisse des demandes de chômage aux États-Unis. Les yeux sont maintenant rivés sur le rapport sur l’emploi pour juillet attendu plus tard dans la journée.

Les contrats à terme sur actions américaines, les e-minis du S&P 500, ont baissé de 0,1%.

Les rendements du Trésor ont prolongé leurs gains en heures asiatiques, ayant été aidés auparavant par le rapport sain sur les demandes de chômage.

Les rendements de référence des bons du Trésor à 10 ans ont augmenté à 1,2369% par rapport à sa clôture américaine de 1,217% jeudi.

Cela a eu un effet d’entraînement sur le dollar, qui s’est apprécié face au yen à un plus haut de la semaine.

Le dollar plus fort et le potentiel de rendements plus élevés ont nui à l’or. Le prix au comptant a chuté de 0,12 % à 1 801,81 $.

Le pétrole a fait une pause dans les premiers échanges asiatiques vendredi, mais était prévu pour sa plus grosse perte hebdomadaire depuis octobre après des chutes plus tôt dans la semaine en raison de l’augmentation des cas de COVID-19 et d’une augmentation surprise des stocks de brut américain.

Le brut américain s’élevait à 69,1 $ le baril, en hausse de 0,01 %. Le brut Brent était de 71,28 $ le baril, en baisse de 0,01 %.