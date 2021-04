Les actions asiatiques chutent alors que les inquiétudes virales reviennent sur les marchés

Un homme portant un masque protecteur se reflète sur un tableau de cotation d’actions à une maison de courtage, à Tokyo, Japon

Les actions asiatiques et les contrats à terme sur actions américaines ont chuté mercredi alors que les inquiétudes concernant une résurgence des cas de coronavirus dans certains pays ont jeté le doute sur la force de la croissance mondiale et de la demande de pétrole brut.

L’indice MSCI le plus large des actions Asie-Pacifique en dehors du Japon (.MIAPJ0000PUS) a chuté de 0,6%. Les actions australiennes (.AXJO) ont baissé de 1,25% et les actions de la Chine (.CSI300) de 0,46%.

Les stocks à Tokyo (.N225) ont chuté de 1,79% en raison de la probabilité croissante que Tokyo, Osaka et ses environs soient bloqués en raison d’une nouvelle vague d’infections à coronavirus.

Les contrats à terme sur actions S&P 500 e-mini ont également chuté de 0,18%.

Les contrats à terme sur le brut ont prolongé les baisses par rapport au sommet d’un mois dans les échanges en Asie sur la spéculation selon laquelle les restrictions de coronavirus en Inde, le troisième plus grand importateur de pétrole au monde, nuiront à la demande d’énergie. Lire la suite

L’optimisme récent quant à la hausse des taux de vaccination aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en Europe s’inquiète du fait que les infections record à coronavirus en Inde et le renforcement des restrictions de voyage agissent comme un frein à l’économie mondiale.

«Les préoccupations renouvelées concernant la reprise économique mondiale ont pesé sur les prix des matières premières et les devises des matières premières. De nombreux pays à travers le monde, comme l’Inde et le Brésil, ont établi de nouveaux records d’infections et de décès », ont déclaré des analystes de la Commonwealth Bank of Australia dans une note de recherche.

«Tant que le virus persiste, il y a un risque que des mutants viraux se développent et se propagent à d’autres pays.»

Les baisses des actions asiatiques ont fait suite à une journée triste à Wall Street. Le Dow Jones Industrial Average (.DJI) a chuté de 0,75%, le S&P 500 (.SPX) a perdu 0,68% et le Nasdaq Composite (.IXIC) a chuté de 0,92% mardi, les investisseurs ayant vendu des compagnies aériennes et des actions liées aux voyages par crainte de une reprise retardée du tourisme mondial.

Certaines actions et entreprises technologiques qui ont bénéficié de la demande de rester à la maison pourraient faire face à une pression supplémentaire après que Netflix Inc (NFLX.O) a signalé une croissance décevante du nombre d’abonnés pour son service de streaming de films, qui a fait baisser ses actions de 11% après les heures d’ouverture. Lire la suite

Le brut américain a chuté de 0,4% à 62,42 $ le baril, tandis que le brut Brent a reculé de 0,26% à 66,40 $ le baril.

L’Inde, deuxième pays le plus peuplé du monde et grand consommateur d’énergie, a signalé mardi son pire bilan quotidien, avec de grandes parties du pays maintenant sous clé.

Le dollar canadien, le peso mexicain et la couronne norvégienne se sont stabilisés pendant les échanges asiatiques après avoir chuté mardi, mais les analystes estiment que davantage de baisses des devises des principaux exportateurs de pétrole sont probables si les prix de l’énergie continuent de baisser.

L’indice dollar par rapport à un panier de six principales devises s’est échangé près d’un creux de sept semaines, pénalisé par une baisse des rendements des bons du Trésor américain alors que certains investisseurs recherchaient la sécurité de détenir une dette publique.

Les investisseurs surveillent de près une vente aux enchères de bons du Trésor à 20 ans plus tard mercredi, ce qui constituera un indicateur important de la demande mondiale de titres à revenu fixe.

Avant les résultats des enchères, le rendement des bons du Trésor à 10 ans de référence s’est échangé à 1,5660%, près d’un plus bas en six semaines. Les rendements des bons du Trésor à 20 ans se sont établis à 2,1531%, près d’un plus bas en sept semaines.

Dans un signe d’aversion au risque croissante, l’or au comptant s’est échangé à 1 778,18 $ l’once, près d’un sommet de sept semaines atteint lundi.