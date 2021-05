Les actions asiatiques gagnent, le dollar fléchit alors que la Fed calme les craintes d’inflation

Une femme portant un masque facial passe devant un tableau électronique bancaire montrant l’indice boursier de Hong Kong à Hong Kong, le mercredi 13 mai 2020. Les actions ont chuté en Asie mercredi après que Wall Street ait enregistré sa plus grosse perte depuis le début du mois en raison des inquiétudes concernant l’inconvénient d’une réouverture trop tôt de l’économie.

Les actions asiatiques ont augmenté mercredi et le dollar américain a croupi près de ses plus bas depuis plusieurs mois après que les responsables de la Réserve fédérale américaine ont réaffirmé une politique monétaire accommodante, rassurant les investisseurs inquiets de la perspective d’une hausse de l’inflation.

Les marchés d’actions européens devaient emboîter le pas, avec des contrats à terme Euro Stoxx 50 pan-régionaux en hausse de 0,37% dans les premières transactions. Les contrats à terme allemands sur DAX ont progressé de 0,41% et les contrats à terme FTSE étaient légèrement en territoire positif.

Les contrats à terme sur actions américaines ont indiqué une ouverture plus élevée mercredi avec les e-minis du S&P 500 en hausse de 0,32% à 4198,75.

Richard Clarida, vice-président de la Fed, a déclaré mardi que la banque centrale américaine serait en mesure de freiner une flambée d’inflation et d’organiser un «atterrissage en douceur» sans jeter la reprise économique du pays sur la bonne voie.

Tout de même, les commentaires de Clarida reflètent un ton changeant à la Fed. Il y a un mois, le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré qu’il n’était «pas encore» temps d’envisager même une discussion sur la réduction des politiques, mais plus récemment, les décideurs ont reconnu qu’ils étaient plus près de débattre du moment de retirer une partie de leur soutien de crise à l’économie américaine.

Un changement similaire était évident en Nouvelle-Zélande, où la banque centrale a maintenu les taux d’intérêt à un niveau record mercredi, mais a laissé entendre une hausse dès septembre de l’année prochaine. La perspective de taux plus élevés a fait grimper le dollar néo-zélandais de plus de 1%.

Cette incertitude a pesé sur les actions américaines du jour au lendemain, le Dow Jones Industrial Average (.DJI) en baisse de 0,24%, le S&P 500 (.SPX) de 0,21% et le Nasdaq Composite (.IXIC) de 0,03% de moins.

Mais en Asie, les commentaires apaisants de la Fed ont contribué à renforcer le sentiment.

«Les messages n’étaient pas nécessairement nouveaux, mais ils ont renforcé le consensus qui prévaut toujours selon lequel la majeure partie de la surprise d’avril (IPC) peut être attribuée à des éléments transitoires», a déclaré Stefan Hofer, stratège en chef des investissements chez LGT à Hong Kong.

«La preuve est dans le pudding pour ainsi dire au cours des prochains mois, à quel point l’augmentation de l’IPC est structurelle et dans quelle mesure elle est transitoire. Et le jury est que je dirais toujours pas là-dessus, mais la Fed s’en tient à ses armes et les marchés semblent en général toujours à l’aise avec cela.

Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en avril alors que la demande en plein essor dans un contexte de réouverture économique a poussé contre les contraintes de l’offre.

L’indice MSCI le plus large des actions Asie-Pacifique en dehors du Japon (.MIAPJ0000PUS) a augmenté de plus de 0,5% pour atteindre des sommets de plus de deux semaines, tandis que le Nikkei de Tokyo (.N225) a progressé de 0,42%.

Les actions de Taiwan (.TWII) ont augmenté de 0,12% et l’indice Hang Seng de Hong Kong (.HSI) a augmenté de 0,85%. Les blue-chips chinois (.CSI300) ont progressé de 0,24% après avoir affiché mardi leur plus gros gain quotidien en près de 11 mois en apaisant les craintes d’inflation et un yuan fort.

Mercredi, le yuan chinois onshore et offshore s’est renforcé pour atteindre des sommets proches de trois ans par rapport au dollar, la devise onshore franchissant un niveau clé qui avait incité les banques d’État à intervenir un jour plus tôt.

L’indice du dollar a plongé de 0,11% à 89,608 après avoir touché son plus bas niveau depuis le 7 janvier mardi. Le billet vert a à peine changé contre le yen à 108,78 et l’euro a grimpé de 0,07% à 1,2258 $.

Les analystes de Jefferies ont déclaré que les marchés boursiers régionaux pourraient en bénéficier, d’autant plus qu’un dollar faible pourrait aider à stimuler le commerce mondial et les marchés émergents en abaissant les prix mondiaux des biens et services.

«Un dollar faible devrait garantir la performance des marchés émergents malgré des déploiements de vaccins très mitigés à ce jour», ont-ils déclaré dans une note.

«Tant que le gouvernement américain n’aura pas déclaré que la pandémie était terminée et que la croissance de l’emploi ne se situerait pas à plus d’un million par mois, il est peu probable que la baisse se produise… En attendant, les taux réels seront fortement négatifs. De plus, sur la base du taux de change effectif réel du dollar, le billet vert ne peut pas être décrit comme étant «bon marché». »

Le rendement de référence des bons du Trésor américain a légèrement augmenté après avoir chuté jeudi à des creux de plusieurs semaines en raison des craintes liées à l’inflation et à une forte vente aux enchères de billets à 2 ans.

Le rendement à 10 ans est passé à 1,5774%, après une clôture de 1,564% mardi, mais le rendement à deux ans a chuté à 0,1485%, après une clôture de 0,152%.

Le pétrole a peu changé car les négociants ont pesé les attentes d’une amélioration de la demande aux États-Unis par rapport à la possibilité d’un nouvel approvisionnement de l’Iran. Le brut de référence mondial Brent a augmenté de 5 cents à 68,70 $ et le brut américain a chuté de 3 cents à 66,04 $ le baril.

Le Bitcoin a gagné 2,39% à 39314,81 $ malgré l’intensification de la campagne contre l’exploitation minière de crypto-monnaie dans la région septentrionale de la Chine, la Mongolie intérieure, mardi, quelques jours après que Pékin a promis de sévir contre l’extraction et le commerce de bitcoins.

L’or au comptant a ajouté 0,2% à 1903,13 $ l’once.