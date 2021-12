Les actions asiatiques glissent après la chute des États-Unis ; le pétrole retient la montée

La plupart des actions asiatiques ont chuté après qu’une liquidation technologique a pesé sur les actions américaines et alors que les investisseurs évaluaient l’épidémie de souche de virus omicron

La plupart des actions asiatiques ont chuté mercredi après qu’une liquidation technologique a pesé sur les actions américaines et alors que les investisseurs évaluaient l’épidémie de souche de virus omicron.

Les actions ont chuté au Japon, les valeurs technologiques ont reculé à Hong Kong et la Chine a légèrement baissé. Les contrats à terme américains ont fluctué après l’affaiblissement du S&P 500 et du Nasdaq 100 mardi, brisant quatre sessions de gains. Les volumes sont restés faibles en fin d’année sur certains marchés.

Le sentiment en Chine est miné par le resserrement de la surveillance de Pékin sur les ventes d’actions à l’étranger et les risques économiques liés au ralentissement de l’immobilier. Les autorités devraient ajouter un stimulus l’année prochaine à une expansion régulière.

Les rendements du Trésor ont chuté et la jauge du dollar a légèrement augmenté. Le pétrole brut s’est maintenu autour d’un plus haut d’un mois en partie sur les paris que la reprise mondiale dépassera omicron. Bitcoin était d’environ 48 000 $ après une chute qui laissait présager une diminution de l’ardeur pour les actifs les plus spéculatifs.

Les investisseurs terminent l’année en réalisant des bénéfices après un bond de 17% des actions mondiales. Le coronavirus, le resserrement de la politique de la Réserve fédérale et les perspectives de la Chine font partie des principaux risques pour 2022. Les craintes d’Omicron s’atténuent face aux preuves croissantes que la souche à propagation rapide entraîne des symptômes plus légers.

« Nous sommes plutôt constructifs à l’approche de 2022 », a déclaré Katie Nixon, directrice des investissements de Northern Trust Wealth Management, sur Bloomberg Television. « Nous avons bien sûr des à-coups liés à cette variante d’omicron. Cela créera peut-être une demande retardée mais pas détruite.

Concernant la Chine, Nixon a déclaré qu’une action politique beaucoup plus forte est nécessaire en 2022 pour soutenir la croissance et aider à raviver l’intérêt pour les actions des marchés émergents, qui resteront sinon l’une des grandes incertitudes pour les investisseurs.

Dans les dernières données américaines, l’enquête manufacturière de la Fed de Richmond a augmenté en décembre, dépassant les estimations. La croissance des prix des maisons aux États-Unis s’est légèrement refroidie en octobre après avoir grimpé en flèche pendant la pandémie.

« Nous sommes sobres quant aux vents contraires potentiels qui pourraient encore arriver, même le reste de cette année, mais au début de 2022 – la Fed va augmenter les taux, cela changera les choses pour les marchés », Ann Miletti, responsable de l’activité actions d’Allspring Global Investments, a déclaré sur Bloomberg Television. « Nous sommes également optimistes car si vous examinez de nombreuses données économiques, elles restent solides. »

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.