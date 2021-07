Les actions asiatiques ont atteint un creux de 2 mois alors que la variante Delta ravive la peur du COVID-19

Un cambiste passe devant des écrans affichant les taux de change dans la salle des marchés des changes du siège de la KEB Hana Bank à Séoul, en Corée du Sud, le mardi 16 mars 2021. Les actions asiatiques ont principalement augmenté mardi, encouragées par un rallye sans précédent des sommets à Wall Street, bien que les inquiétudes concernant la lenteur des vaccinations contre les coronavirus dans la région pesaient sur le sentiment.

Les actions asiatiques ont trébuché à des creux de deux mois vendredi et étaient prévues pour leur pire performance hebdomadaire depuis la mi-mai alors que la confiance a été ébranlée par la propagation mondiale de la variante du virus Delta et craint qu’elle ne bloque une reprise économique mondiale.

Les contrats à terme européens ont indiqué une certaine stabilisation de la vente avec les contrats à terme Eurostoxx 50 et les contrats à terme allemands Dax en hausse de 0,4% et les contrats à terme FTSE de Londres en hausse de 0,3%. Les contrats à terme E-Mini pour le S&P 500 étaient légèrement supérieurs.

L’humeur en Asie semblait également s’être améliorée en fin d’après-midi, même si les principaux indices étaient toujours dans la zone rouge.

L’indice MSCI le plus large des actions Asie-Pacifique en dehors du Japon (.MIAPJ0000PUS) a atteint 665,19, un niveau jamais vu depuis la mi-mai. Il a réduit une partie des pertes pour finir en baisse de 0,3% à 672,29.

Pour la semaine jusqu’à présent, l’indice est en baisse de 2,6%, la plus forte baisse depuis la mi-mai.

Le Nikkei japonais (.N225) a dérapé de 0,6%. Les actions chinoises étaient également plus faibles avec l’indice de premier ordre CSI300 (.CSI300) en baisse de 0,3%.

Les actions australiennes (.AXJO) ont chuté de 1,2%, les commandes de séjour à domicile à Sydney, la ville la plus peuplée du pays, se sont encore resserrées pour arrêter la propagation de la variante Delta du coronavirus. Lire la suite

Les analystes ont déclaré qu’une accumulation d’événements a déclenché un changement de sentiment plutôt qu’un seul catalyseur.

Les craintes que les banques centrales n’étouffent la reprise économique en resserrant leur politique dans leurs efforts pour contenir l’inflation, une variante Delta du coronavirus qui se propage rapidement dans le monde et des taux de vaccination toujours faibles ont assombri les perspectives.

Les tensions politiques au Moyen-Orient, en Russie et en Chine ont également suscité des inquiétudes pour les investisseurs, tandis que la répression de Pékin contre les entreprises chinoises cotées à l’étranger a également fait des ravages.

En conséquence, les marchés commencent maintenant à remettre en question l’une des transactions les plus réussies de cette année, le soi-disant récit de reflation – les paris que les actifs qui bénéficient d’un renforcement de l’économie et d’une inflation plus élevée surperformeront les plus stables et plus sûrs.

Au cours de la nuit, le rendement des bons du Trésor à 10 ans a baissé de 2,8 points de base à 1,293%. Il est tombé aussi bas que 1,25% plus tôt dans la journée. Le bon du Trésor à 30 ans a glissé de 1,9 point de base à 1,925%.

En actions, le Dow (.DJI) a chuté de 0,7%, le S&P 500 (.SPX) a perdu 0,86% et le Nasdaq axé sur la technologie (.IXIC) a chuté de 0,7%.

“Le mouvement des taux est le reflet de signaux de la Fed moins accommodants et d’une certaine atténuation de l’optimisme de la reflation avec une légère augmentation des inquiétudes liées au delta COVID”, ont écrit les analystes de Bank of America Securities dans une note.

“Nous pensons que ces facteurs pourraient continuer à faire baisser les taux jusqu’à ce que le marché se stabilise et trouve un catalyseur pour que les taux reviennent à des niveaux cohérents avec les fondamentaux.”

À la fin des échanges asiatiques, les rendements du papier à 10 ans avaient rebondi à 1,329 %, bien qu’ils soient encore loin des sommets de 2021 de 1,776 % atteints en mars.

Pendant ce temps, une lecture jeudi sur le nombre d’Américains déposant de nouvelles demandes de chômage a ajouté à l’opinion que la reprise du marché du travail après la pandémie de COVID-19 continue d’être agitée.

Sur les devises, les dollars australien et néo-zélandais sensibles au risque ont été sous pression, en baisse de 0,1% chacun. ,

Le yen refuge a oscillé près d’un sommet d’un mois à 110,01 pour un dollar. L’euro a chuté à 1,1834 $.

Cela a laissé l’indice du dollar (.DXY), qui suit le billet vert par rapport à un panier de six devises, légèrement plus ferme à 92,452.

L’or, un autre actif refuge, était en bonne voie pour son troisième gain hebdomadaire consécutif. Il était en baisse de 0,1% pour la dernière fois à 1 800 $ l’once.

Les prix du pétrole ont contribué aux gains du jour au lendemain. Le brut Brent a augmenté de 14 cents à 74,26 $ le baril. Le brut américain a ajouté 23 cents à 73,17 $ le baril.