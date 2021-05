Les actions asiatiques poussent à la hausse, le dollar ralentit

Un négociant en devises passe devant des écrans montrant les taux de change à la salle des marchés de change du siège de la KEB Hana Bank à Séoul, en Corée du Sud, le mardi 16 mars 2021. Les actions asiatiques ont majoritairement augmenté mardi, encouragées par un rassemblement de tous les temps. des hauts à Wall Street, bien que les inquiétudes concernant la lenteur des vaccinations contre les coronavirus dans la région pèsent sur le sentiment.

Les actions asiatiques ont augmenté mardi, faisant fi des inquiétudes concernant une augmentation des infections régionales à coronavirus, tandis que la nervosité de l’inflation a contribué à pousser les prix de l’or à des sommets de trois mois.

Les actions en Europe et aux États-Unis semblent devoir suivre. Les contrats à terme FTSE ont augmenté de 0,76% et les contrats à terme EuroSTOXX 50 ont été négociés en hausse de 0,68%, tandis que les contrats à terme S&P 500 ont augmenté de 0,33%.

L’indice MSCI le plus large des actions Asie-Pacifique en dehors du Japon (.MIAPJ0000PUS) a augmenté de 1,56% après une session mitigée lundi, ne récupérant toujours pas les pertes des dernières semaines au milieu de nouveaux groupes de cas de COVID-19 qui incitent certaines économies à imposer de nouveaux anti -les restrictions de virus.

Les actions à Taïwan, qui connaît une augmentation du nombre de cas, ont bondi de 4,77% (.TWII) alors que les législateurs ont déclaré qu’il était en pourparlers avec les États-Unis pour une part des doses de vaccin que le président Joe Biden prévoit d’envoyer à l’étranger. Cela a réduit les pertes d’indice en mai à 8,4% jusqu’à présent.

Le Nikkei du Japon (.N225) a augmenté de 2,3% grâce à de solides rapports sur les bénéfices et à la chasse aux bonnes affaires, tandis que les actions de Hong Kong (.HIS) ont augmenté de 1,3%. L’indice de premier ordre CSI300 de la Chine (.CSI300) était inférieur de 0,08%.

«C’est un peu un renversement par rapport au recul de la semaine dernière après les grands chiffres de l’inflation», a déclaré Chad Padowitz, directeur des investissements chez Talaria Capital à Melbourne.

«Le temps nous dira si l’inflation sera transitoire ou plus généralisée, mais je pense que maintenant que les rendements américains se sont stabilisés, cela a permis au marché de digérer une partie de cela», a-t-il déclaré.

«Mais la réalité est que nous sommes passés à un régime de volatilité plus élevé, et à cause de cela, nous prévoyons voir des mouvements quotidiens plus importants que ces dernières années.

L’or au comptant s’est échangé autour de 1869,06 $ l’once, près d’un plus haut de trois mois et demi, après que l’Empire State Manufacturing Survey, produit par la Fed de New York, ait montré les prix les plus élevés payés depuis le début de la série en 2001.

«Les investisseurs semblent considérer que ce qui compte, c’est que l’économie américaine se redresse, plutôt que de trop s’inquiéter de la force précise de la reprise à un moment donné», ont déclaré les stratèges des taux de BofA dans une note.

Le président de la Réserve fédérale de Dallas, Robert Kaplan, a réitéré lundi son point de vue selon lequel il ne s’attend pas à une hausse des taux d’intérêt avant l’année prochaine, contribuant à rassurer les marchés sur le fait que la Fed ne se resserrera pas tôt.

Mais les marchés attendent la publication mercredi du procès-verbal de la réunion politique de la Réserve fédérale le mois dernier, ce qui pourrait éclairer davantage les perspectives des décideurs politiques sur l’inflation et un rebond économique.

En Australie, le compte rendu de la réunion politique de la banque centrale en mai a montré que les salaires devraient probablement augmenter «durablement au-dessus de 3%» pour générer de l’inflation, soulignant combien de temps les taux pourraient rester proches de zéro. La croissance des salaires est actuellement de 1,4% seulement.

L’indice de référence de l’Australie (.AXJO) a augmenté de 0,73%, tandis que les actions de Singapour (.STI) ont progressé de 1,8% après avoir chuté de 4,5% la semaine dernière, le pays ayant resserré les restrictions de Covid-19 en réponse à une augmentation du nombre d’infections communautaires.

La jauge des actions de MSCI à travers le monde (.MIWD00000PUS) a été poussée de 0,34% à 700,83.

Le dollar a basculé près de ses plus bas depuis plusieurs mois par rapport aux devises européennes alors que les rendements du Trésor ont stagné à la suite des commentaires de Kaplan.

Les rendements des bons du Trésor américain se sont échangés un tiers de point de base plus large à 1,6437%, tandis que le rendement à deux ans, qui augmente avec les attentes des traders d’une hausse des taux des fonds fédéraux, a touché 0,1551% par rapport à une clôture américaine de 0,153%.

L’indice du dollar a baissé de 0,096%, l’euro étant en hausse de 0,10% à 1,2165 $.

Le Bitcoin a augmenté de 7%, compensant certaines de ses fortes pertes depuis que le patron de Tesla (TSLA.O), Elon Musk, a déclaré qu’il arrêterait de prendre le bitcoin comme paiement en raison de préoccupations environnementales concernant l’énergie utilisée pour traiter les transactions. L’éther a bondi de 7,6%.

Les prix du pétrole ont augmenté, le Brent et le brut West Texas Intermediate (WTI) ayant tous deux progressé d’environ 0,4% dans le commerce asiatique en raison des anticipations d’une demande de carburant plus forte avec la réouverture des économies américaine et européenne.