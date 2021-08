Les actions asiatiques ripostent, l’or glisse et le pétrole s’effondre

Un investisseur regarde un tableau électronique affichant des informations boursières dans une maison de courtage à Pékin

Les actions asiatiques ont riposté aux premières pertes lundi alors que les fortes chutes des prix de l’or et du pétrole ont brièvement effrayé le sentiment, tandis que le dollar a atteint des sommets de quatre mois sur l’euro après qu’un rapport optimiste sur l’emploi aux États-Unis a fait monter les rendements obligataires.

Les marchés ont été secoués tôt par une chute soudaine de l’or alors qu’une cassure de 1 750 $ a déclenché des ventes en stop loss pour le ramener à 1 684 $ l’once. Il était en baisse de 1,3% pour la dernière fois à 1 740 $.

Le Brent a également chuté de 2%, craignant que la propagation de la variante Delta du coronavirus ne tempère la demande de voyages.

Les vacances à Tokyo et à Singapour ont créé des conditions commerciales difficiles, ajoutant à la volatilité. Pourtant, après une première chute, l’indice MSCI le plus large des actions Asie-Pacifique hors Japon (.MIAPJ0000PUS) s’est redressé pour atteindre 0,1%.

Ils ont été aidés par l’indice chinois des blue chips (.CSI300) qui a augmenté de 1,3%. Le Nikkei japonais (.N225) était fermé mais les contrats à terme se négociaient à un modeste 20 points en dessous de la clôture de vendredi.

Les contrats à terme sur le Nasdaq ont glissé de 0,3% et les contrats à terme sur le S&P 500 de 0,2%. Les contrats à terme EUROSTOXX 50 et FTSE ont tous deux baissé de 0,2%.

Les données commerciales chinoises publiées au cours du week-end ont dépassé les prévisions, tandis que les chiffres publiés lundi montraient que l’inflation avait ralenti à 1% en juillet, n’offrant aucun obstacle à davantage de mesures de relance.

Le Sénat américain s’est approché de l’adoption d’un paquet d’infrastructure de 1 000 milliards de dollars, bien qu’il doive encore passer par la Chambre.

Les investisseurs étaient toujours en train d’évaluer si le solide rapport de vendredi sur la masse salariale aux États-Unis permettrait à la Réserve fédérale de faire un pas de plus vers le retrait de ses mesures de relance.

“Il n’y a pas beaucoup de désaccord sur une annonce de réduction à venir entre septembre et décembre, suivie d’une réduction réelle entre novembre et janvier”, a déclaré Rodrigo Catril, stratège senior en devises chez NAB.

Cependant, le rythme de la réduction était toujours en suspens et déciderait du moment où une véritable hausse des taux interviendrait, a-t-il déclaré. La Fed achète actuellement 120 milliards de dollars d’actifs par mois, donc une réduction de 20 milliards de dollars mettrait fin au programme dans six mois tandis qu’une approche de réduction de 10 milliards de dollars prendrait un an.

La propagation de la variante Delta pourrait plaider en faveur d’un ralentissement plus long, les cas américains revenant aux niveaux observés lors de la flambée de l’hiver dernier avec plus de 66 000 personnes hospitalisées.

Les chiffres de l’IPC de juillet attendus cette semaine devraient également confirmer que l’inflation a atteint un sommet, les prix des véhicules d’occasion ayant finalement baissé après d’énormes gains.

Quatre responsables de la Fed s’expriment cette semaine et offriront sans aucun doute suffisamment d’eau aux marchés à la recherche d’indices sur le moment de la réduction.

Entre-temps, les actions ont été principalement soutenues par une solide saison des bénéfices aux États-Unis. Les analystes de BofA ont noté que les sociétés du S&P 500 suivaient une progression de 15% par rapport aux bénéfices du deuxième trimestre, 90% ayant déclaré.

“Cependant, les entreprises dont les bénéfices dépassent les attentes ont connu des réactions mitigées sur le cours de leurs actions le lendemain de la publication des résultats, et les ratés ont été pénalisés”, ont-ils écrit dans une note.

“Les prévisions sont plus fortes que la moyenne, mais les estimations consensuelles pour la croissance sur deux ans suggèrent un ralentissement dans un contexte d’inquiétudes macroéconomiques.”

Les valeurs financières se sont raffermies vendredi alors qu’une courbe de rendement plus pentue est perçue comme bénéficiant aux bénéfices des banques, tout en pénalisant également le secteur technologique où les valorisations sont très élevées.

Les rendements des obligations américaines à 10 ans ont augmenté de 1,30% à la suite du rapport sur l’emploi, après avoir atteint leur plus bas depuis février la semaine dernière à 1,177%.

Ce bond a donné un large coup au dollar et a ramené l’euro à 1,1760 $, et brièvement à son plus bas depuis avril à 1,1740 $. Le dollar a également grimpé à 110,22 yens et s’est éloigné du creux de 108,71 de la semaine dernière.

Cela a porté l’indice de la devise américaine à 92,882 et plus près du sommet de juillet de 93,194.

Les prix du pétrole ont encore baissé après avoir subi leur plus forte baisse hebdomadaire en quatre mois, craignant que les restrictions de voyage liées aux coronavirus ne menacent les attentes haussières de la demande.

Le Brent a perdu 1,29 $ à 69,41 $ le baril, tandis que le brut américain a perdu 1,34 $ à 66,94 $.