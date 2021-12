Les actions asiatiques sont mitigées, les contrats à terme américains augmentent alors que les commerçants réfléchissent au virus et que la Chine promet un soutien économique

Les actions asiatiques étaient mitigées et les contrats à terme sur actions américaines étaient stables lundi dans un climat de prudence alors que les commerçants évaluaient les cas de pics de coronavirus et un engagement du week-end d’un plus grand soutien économique de la banque centrale de Chine

Les actions asiatiques étaient mitigées et les contrats à terme sur actions américaines étaient stables lundi dans un climat de prudence alors que les commerçants évaluaient les cas de pics de coronavirus et un engagement du week-end d’un plus grand soutien économique de la banque centrale de Chine.

Les actions ont baissé au Japon et ont fluctué en Chine, tandis que les contrats S&P 500 et Nasdaq 100 ont légèrement augmenté après un sommet historique pour les actions américaines jeudi avant les vacances de Noël.

Le rendement du Trésor américain à 10 ans a chuté, le brut West Texas Intermediate a chuté et l’or a reculé. Une jauge de dollar a coché plus haut.

Les rapports ont indiqué que les nouvelles infections quotidiennes aux États-Unis avec la variante du virus omicron ont dépassé celles de la vague delta, tandis que la Chine a enregistré le plus grand nombre de cas locaux depuis janvier. L’agent pathogène provoque des perturbations, notamment l’annulation de près de 2 400 vols au cours du week-end férié aux États-Unis

En Chine, la banque centrale a promis samedi un plus grand soutien à l’économie réelle et a déclaré qu’elle rendrait la politique monétaire plus prospective et ciblée, dans un contexte d’assouplissement des attentes, car le ralentissement de l’immobilier sape la croissance.

Haut Vol

L’assouplissement possible de la politique chinoise contraste avec les mesures prises par la Réserve fédérale et d’autres banques centrales pour lutter contre une inflation élevée en réduisant les mesures de relance. Les perspectives de la politique monétaire, du virus et des bénéfices des entreprises façonnent la réflexion sur la question de savoir si les actions mondiales peuvent continuer à augmenter après avoir presque doublé par rapport aux creux pandémiques.

Le signal de Pékin d’une « approche politique plus énergique pour remettre la croissance sur la bonne voie » nous rend « considérablement plus constructifs sur l’économie chinoise et le marché des actions onshore à l’horizon 2022 », a déclaré David Chao, stratège du marché mondial pour l’Asie-Pacifique hors Japon. chez Invesco.

Les régulateurs chinois prévoient également un contrôle plus strict des ventes d’actions à l’étranger par les entreprises nationales et ont l’intention d’interdire celles qui pourraient constituer une menace pour la sécurité nationale, la dernière mesure prise par Pékin pour réprimer les cotations à l’étranger.

Sur le front du virus, Anthony Fauci, le principal conseiller médical du président Joe Biden, a déclaré que les Américains devraient rester vigilants contre la variante omicron malgré les preuves que ses symptômes peuvent être moins graves car le volume de cas peut toujours submerger les hôpitaux.

Pendant ce temps, le vice-président Kamala Harris a déclaré que l’administration Biden cherchait une voie à suivre pour son stimulus économique « Build Back Better ». En Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan a déclaré que le pays avait abandonné les hausses de taux d’intérêt comme outil pour contrôler les pressions sur les prix.

