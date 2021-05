Les actions asiatiques suivent Wall Street alors que les craintes d’inflation s’estompent

Les passants portant des masques protecteurs sont reflétés sur un tableau de cotation des actions à l’extérieur d’une maison de courtage, au milieu de l’épidémie de coronavirus (COVID-19), à Tokyo, au Japon

Les actions asiatiques ont progressé mardi, suivant un rallye à Wall Street, tandis que le dollar s’est maintenu près d’un plus bas du quatrième mois alors que les craintes d’inflation se sont estompées après que les responsables de la Réserve fédérale aient apaisé les craintes d’un resserrement de la politique monétaire.

Au début du commerce européen, les contrats à terme Euro Stoxx 50 pan-régionaux ont augmenté de 0,27%, tandis que les contrats à terme DAX allemands et les contrats à terme FTSE ont augmenté respectivement de 0,14% et 0,21%. Les contrats à terme sur actions américaines, les e-minis S&P 500, ont augmenté de 0,27%.

En Asie, les principales jauges boursières régionales de la région ont grimpé avec le plus large indice MSCI des actions Asie-Pacifique hors Japon en hausse de 1,3% à un sommet de deux semaines, après que les actions américaines ont terminé la session précédente avec de légers gains.

«Les marchés ont été soutenus car le flux de données n’a pas été à la hauteur du récit de forte inflation, et au milieu des conseils répétés des principaux chiffres de la banque centrale selon lesquels la hausse actuelle de l’inflation est temporaire», ont écrit les analystes d’ANZ dans une note.

Les actions australiennes (.AXJO) ont augmenté de 0,81% pour atteindre un sommet de deux semaines. L’indice boursier japonais Nikkei (.N225) a bondi de 0,6%, stimulé par les valeurs technologiques locales lourdes, bien que les gains aient été contenus par les craintes d’une reprise économique lente en raison de la lenteur des déploiements de vaccins dans le pays.

«En général, lorsque la technologie rebondit aux États-Unis, les valeurs technologiques asiatiques bien connues ont tendance à suivre le mouvement», a déclaré Catherine Yeung, directrice des investissements chez Fidelity International.

Les actions chinoises en particulier ont atteint un sommet de 2-1 / 2 mois sur les services financiers et les gains de consommation. L’indice de premier ordre CSI300 (.CSI300) a bondi de 2,58%, tandis que l’indice de référence Shanghai Composite Index (.SSEC) a progressé de 2,03%, atteignant son plus haut niveau depuis début mars. L’indice Hang Seng (.HIS) de Hong Kong a augmenté de 1,43%.

«Alors que la reprise économique en Chine se poursuit et que les prix des matières premières commencent à se stabiliser, cela contribuerait à apaiser les inquiétudes liées à l’inflation et à réparer le sentiment des investisseurs», a déclaré Hong Hao, responsable de la recherche chez BoCom International. «Les marchés boursiers du pays ont également la possibilité de rebondir après de fortes chutes en février.

L’indice d’activité national américain de 0,24 par rapport aux attentes supérieures à 1, ainsi que les commentaires accommodants des orateurs de la Réserve fédérale, ont contribué à soutenir l’idée que la politique restera en suspens pendant un certain temps.

Pourtant, après que les enquêtes mondiales sur le secteur des services aient montré une forte croissance vendredi dernier, tous les regards seront tournés vers la publication de données de consommation personnelle aux États-Unis jeudi, la mesure d’inflation préférée de la Fed.

Lundi, Wall Street a clôturé à la hausse alors que le recul des rendements des bons du Trésor de référence a aidé à relever les actions chères dans des secteurs tels que la technologie, les majors du secteur Apple (AAPL.O) en hausse de 1,33% et Microsoft (MSFT.O) de 2,29% en hausse.

Le Dow Jones Industrial Average (.DJI) a augmenté de 0,54%, tandis que le S&P 500 (.SPX) et le Nasdaq Composite (.IXIC), très technologique, ont progressé respectivement de 0,99% et 1,41%.

Les rendements des bons du Trésor, qui ont chuté lundi après que quelques responsables de la Fed ont affirmé leur soutien au maintien d’une politique monétaire accommodante pendant un certain temps, n’ont guère changé. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans de référence était de 1,6063%, au plus bas depuis deux semaines.

«Je pense qu’il viendra un moment où nous pourrons parler davantage de la modification des paramètres de la politique monétaire, je ne pense pas que nous devrions le faire alors que nous sommes encore dans la pandémie», a déclaré James Bullard, président de la Federal Reserve Bank of St. Louis a déclaré lundi.

Les monnaies numériques ont rebondi lundi après la déroute de la crypto de la semaine dernière, regagnant le terrain perdu lors d’une vente du week-end à la nouvelle de la répression de la Chine sur l’exploitation minière et le commerce des crypto-monnaies.

Après avoir perdu 13% dimanche, Bitcoin, la plus grande crypto-monnaie au monde, a reculé de 1,84% pour la dernière fois à environ 38124 $.

L’indice du dollar, qui suit le billet vert par rapport à un panier de devises d’autres grands partenaires commerciaux, a légèrement baissé à 89,772, juste au-dessus d’un creux de quatre mois. La monnaie unique européenne a progressé de 0,1% sur la journée à 1,2225 $, après avoir gagné 1,72% en un mois.

Le brut américain a progressé de 0,08% à 66,1 $ le baril. Le Brent est passé à 68,6 $ le baril.

L’or était légèrement inférieur. L’or au comptant s’est échangé à 1873,64 $ l’once.